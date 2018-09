El més surrealista dels nyaps

Estic segur que la immensa majoria dels aficionats del Barça tenen els cinc sentits posats en el partit d’Anoeta. És més llaminer gaudir de Messi, sobretot després de quinze dies d’abstinència, que l’últim escàndol de l’operació que va portar -i es va endur- Neymar del Barça. En cas contrari, no s’entendria que els socis valorin amb un 7 la gestió de l’actual junta directiva.

És cert que, un cop l’entitat ja va acceptar una condemna per frau fiscal, i un cop l’anterior i l’actual president seran jutjats per estafa i corrupció entre particulars, ja no ve d’aquí una aresta més d’aquesta operació pudent. Però la comissió del 3% que -segons la cadena SER- Sandro Rosell va pactar per contracte amb André Cury en cas que el Barça traspassés Neymar, em sembla el més surrealista de tota la sèrie de nyaps.

Que hagis comès frau fiscal o estafat en l’intent de portar un crac mundial al Barça és, òbviament, un delicte que la justícia ha de perseguir, però, en un atac de generositat culer, es podria interpretar com una maniobra que pretén el millor per a l’entitat. En canvi, posar en nòmina del club un intermediari brasiler perquè t’ajudi a seduir el futbolista i controlar el seu volàtil entorn per evitar que un dia foti el camp, garantir-li per contracte una comissió segons la qual incentives que pugui actuar contra els interessos del club per al qual treballa i, quan es destapa el pastís, assegurar que ja no és treballador de l’entitat, desprèn la ferum pròpia de tot allò que ha negociat Sandro Rosell.

De comissions, n’hi ha hagut i n’hi haurà sempre, però no -o no n’hi hauria d’haver- per a un paio que es passeja pel Brasil amb la targeta -i el prestigi- del Barça. Com es guanyi la vida André Cury m’és igual, i fins i tot és digne d’admiració si aconsegueix cobrar dos cops per una operació i per la contrària. Vaig més enllà: em semblen secundaris aquests 6,6 milions que el Barça jura que no ha pagat. El problema torna a ser la credibilitat dels gestors, que ara diuen que l’intermediari no té contracte d’exclusivitat amb el club quan hi ha diverses declaracions del president Bartomeu i del vicepresident esportiu Mestre en què sostenien exactament el contrari.

Desconec quina és la relació laboral que hi ha avui entre el Barça i l’ínclit Cury, que ha intervingut en els últims fitxatges brasilers, però quan l’entitat ha d’adaptar el relat dels fets a les necessitats de cada embolic, transmet la sensació que amaga alguna cosa. Però amb el 7 i la pilota rodant, embolica que fa fort.