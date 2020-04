Aparcar la piscina per ajudar a combatre el coronavirus

Olga Domènech segueix ampliant la llista d'esportistes professionals que aquests dies aparquen la seva trajectòria a les pistes (i piscines) per posar el seu granet de sorra contra la pandèmia global de coronavirus. La jugadora del CN Terrassa col·labora aquests dies a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell per un sentit de responsabilitat col·lectiu, ajudant perquè sí, sense campanyes de màrqueting per blanquejar reputacions.

"Divendres 13 va ser l'últim dia que vaig poder obrir el negoci i vam poder entrenar amb l'equip. Durant la primera setmana que vaig estar a casa vaig intentar parlar amb diferents institucions per veure com podia donar un cop de mà. Finalment, a través de Julià Fernàndez, actual delegat del govern, vaig posar-me en contacte amb el Taulí per donar-hi un cop de mà", explica.

Aquí teniu el vídeo on ens explica la @13Domenech la seva experiència!!! #joemquedoacasa pic.twitter.com/uiS5asVJfB — CN Terrassa WP (@wpterrassa) April 10, 2020

El seu cas dibuixa una realitat altruista del sector de superelit. La internacional absoluta sabadellenca és una institució. Per palmarès (cinc Eurolligues), bagatge com a capitana del CN Sabadell fins aquest estiu i rol concret en la disciplina del waterpolo català. La seva formació d’auxiliar d’infermeria i tècnica en documentació sanitària l'ha permès entrar en la dinàmica laboral del centre hospitalari per reforçar l'engranatge de detecció, cures i formalismes. "Em van donar un torn de dia de 12 hores. La meva funció consisteix a fer de suport a la infermeria. Arribo pel matí, prenc les constants, ajudo als pacients si han de fer-se la higiene, a parlar amb els familiars, traslladar la informació als metges, a donar les altes i el paper dels trasllats", assegura.

"No valen excuses"

La jugadora fa la radiografia de la rutina d'un centre hospitalari sota l'amenaça del covid-19. Destaca el component emotiu i la dedicació dels treballadors, inesgotable: "La meva sensació varia durant el dia. Hi ha moment molts macos, com quan els pacients rep l'alta o té una evolució molt positiva. D'altres que són més durs. El que més m'ha impressionat és veure el compromís de l'equip quan està treballant", diu, fent referència al capítol dels aplaudiments a les vuit de la tarde com a homenatge als treballadors dels diferents centres: "Aquest reconeixement ens dona molta força i transmet una sensació d’unió entre tots, cosa que, segurament, és la part més positiva que podem extreure de tot això".

Domènech és plenament conscient del nivell d'alarma que ha generat el contagi massiu de covid-19 i convida a la població a seguir prenent consistència per aturar l'amenaça, seguint el credo d'esportista professional en el món del waterpolo. "Us animo a seguir a casa, és molt important que siguem conscients que entre tots podem aturar-ho. No valen excuses. Molts ànims".