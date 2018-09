Assassinada als Estats Units la golfista cantàbrica Celia Barquín

La golfista cantàbrica Celia Barquín, vigent campiona d'Europa, va ser assassinada dilluns en un camp de golf d'Iowa (als Estats Units) per causes que investiga la policia, que ja ha detingut el presumpte autor del crim.

La policia va trobar el cos sense vida de Barquín, de 22 anys, al camp de golf de Coldwater, ubicat a la localitat d'Ames, després que la seva bossa de pals abandonada cridés l'atenció d'altres esportistes, que van alertar les autoritats.

Segons la policia, Barquín, que estudiava i jugava a la Universitat Iowa State, "ha mort com a conseqüència d'un atac".

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” - ISU Athletics Director Jamie Pollard



