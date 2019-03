Barça i Puigcerdà busquen l’últim títol de la temporada d'hoquei sobre gel

Aquest cap de setmana, el Pavelló de Gel de Jaca acollirà la 'final four' de la Copa del Rei d’hoquei sobre gel, en què dos representants catalans intentaran endur-se el títol cap a casa. Es tracta del Club Gel Puigcerdà i del Futbol Club Barcelona, que s’enfrontaran aquest dissabte al SAD Majadahonda i al CHH Txuri Urdin, respectivament, en les semifinals de l’últim títol de la temporada.

El Puigcerdà ho farà un cop recuperat de la intensa i igualada final de la Superlliga que el va enfrontar al Txuri Urdin basc, que es va haver de resoldre al cinquè i definitiu partit. La pista dels guipuscoans va presenciar un gol als minuts finals que va deixar els de la Cerdanya amb la mel als llavis (3-2) i va fer despertar del somni tota l’afició cerdana, que anhelava un títol de Lliga onze anys després. "Va costar recuperar-se, perquè ho teníem a tocar. Quan millor estàvem jugant ens vam trobar amb aquest gol afortunat dels bascos que ens va apartar de la Lliga", explica Salva Barnola, tècnic dels puigcerdanencs. L’entrenador, que en la seva etapa de jugador va disputar nou finals de Copa i en va guanyar vuit, creu que el més important és recuperar el factor anímic: "La Copa és un trofeu que sempre se’ns ha donat bé. Ens ho hem de creure, perquè ens queda un últim cartutx i seria un colofó molt bo a una gran temporada".

L’equip ha viatjat al complet a Osca amb ganes de demostrar que el subcampionat de Lliga no va ser per casualitat, sinó fruit d’un esforç que els està permetent obtenir tan sols els primers fruits. El primer escull per arribar a la final serà el SAD Majadahonda aquest dissabte (13 h, Teledeporte), un vell conegut de qui no es refien. "A priori ens ha tocat el rival més assequible, però sabem que batallen com animals i el fet de jugar en pista gran dificultarà encara més el duel directe amb ells", adverteix Barnola. En cas de victòria, es podria repetir la final de la Lliga contra el totpoderós Txuri Urdin. "Seria una situació morbosa, perquè podria ser la revenja [de la final de Lliga]. Però seria un partit totalment diferent".

El Barça vol tornar a ser gran

Abans, però, els bascos haurien de superar el Barça en la segona semifinal d’aquest dissabte (16.30 h, Teledeporte). Els blaugrana hi arriben a l’últim sospir, perquè per classificar-se per a la final a quatre havien de derrotar precisament el SAD Majadahonda en l’últim partit de lligueta per una diferència d’un mínim de dos gols. Si ho feien de tres, de fet, podien avançar el seu rival en la classificació i accedir a la Copa com a tercers classificats. Al final, tot i que el Barça va fregar durant molts minuts el quart gol, el conjunt entrenat per Marcus Fajardo va acabar passant com a quart (3-1) i espera aixecar un títol que va aconseguir per últim cop l’any 2015, precisament a Jaca i contra el Puigcerdà.

Aquest diumenge (16 h, Teledeporte) podríem tenir final catalana i repetir la situació que es va viure fa tres temporades, si el Puigcerdà i Barça fan els deures a les eliminatòries. Jaca dictarà sentència.