El Barça, campió de la Copa del Rei d'hoquei gel

Quatre anys després, el Barça d'hoquei gel ha aconseguit tornar a aixecar la Copa del Rei. I ho ha fet en el mateix context en què va endur-se l'última l'any 2015: a Jaca i contra el Puigcerdà –aquell cop per un contundent 6 a 2–, un equip que no ha pogut culminar la seva gran temporada amb cap títol, malgrat arribar a les finals, la de Lliga i la de Copa. Els blaugranes, que a semifinals van eliminar el campió de Lliga i dominador d'aquest esport en els últims temps, el Txuri Urdin, han deixat sentenciat el partit en el primer període (0-3). Aquest avantatge l'han fet servir per anar administrant els esforços i arribar en bones condicions al tram final, quan han clavat l'estocada definitiva als de la Cerdanya (1-5).

Abans de començar la 'final four', al Barça se li adjudicava el duel més complicat. Davant tenia un conjunt basc que venia d’aixecar la seva tercera Lliga consecutiva i que portava l'etiqueta de clar favorit. Però els blaugranes no pretenien anar a l'Aragó de passeig i hi arribaven amb ganes de fer saltar la sorpresa. I així va ser. Els de Donostia van topar amb un Barça molt ben plantat a pista i amb capacitat d’arribar amb facilitat a gol que va aconseguir portar el partit a la pròrroga (4-4), en què un gol d'or dels catalans ho va canviar tot (4-5) i va possibilitar una final catalana contra el Puigcerdà, que es va desfer amb relativa comoditat del Majadahonda (3-1) a la seva semifinal.

Solidesa a la porteria i efectivitat ofensiva

Aquest diumenge, el Barça ha sortit al gel de Jaca combinant molt bé i imposant la qualitat individual i col·lectiva, des del primer minut, a la defensa del Puigcerdà. La solidesa a la porteria i l'efectivitat ofensiva que han exhibit en aquest últim tram de temporada i que els va servir per arribar a la final també ha estat clau en el primer període del partit decisiu. El Puigcerdà s'ha vist sorprès per l'envestida inicial blaugrana, que en poc menys d'un quart d'hora ja havia superat la porteria cerdana tres vegades guiat principalment per jugadors del planter. Una diferència que ha estat insalvable i que ha vist ampliada al segon període amb un quart gol, una llosa massa gran per a les aspiracions dels groc-i-negres.

Al Puigcerdà, encara amb la final de Lliga perduda a l'últim sospir contra el Txuri Urdin a la retina, li ha passat factura aquell enorme esforç físic i no ha pogut desplegar l'hoquei al qual té acostumats els seus aficionats. En l'últim període, i amb el resultat del tot advers, els cerdans han posat una marxa més al seu joc i han aconseguit perforar finalment la porteria del Barça. Però la reacció només ha sigut un miratge, perquè un minut després els blaugranes han anotat el cinquè gol, tallant de soca-arrel qualsevol afany de remuntada.

Amb aquesta Copa del Rei, la secció d'hoquei gel del Barça ja en té sis al sarró i segueix els passos del bàsquet, l'atletisme i l'hoquei patins. El bagatge es podria incrementar, entre d'altres, amb la d'handbol el cap de setmana que ve i amb la de futbol a finals de maig. La Copa segueix sent un títol de bons records per als aficionats culés.

Una temporada excel·lent sense premi

Tot i haver tocat amb la punta dels dits el títol de Lliga i el de la Copa del Rei, el conjunt de la Cerdanya acabarà la temporada sense poder afegir cap guardó al seu palmarès. Però això no traurà cap mèrit a la gran temporada que ha fet, sobretot tenint en compte que ve d'una època en què l'entitat va estar a punt de desaparèixer per problemes econòmics. Com diu el seu president, Javi Gómez, si l'equip segueix en aquesta línia "hi ha Puigcerdà per a temps".