El CN Sabadell derrota el CE Mediterrani i jugarà les semifinals de la Copa contra el CN Rubí

El CN Sabadell, amfitrió de la Copa de la Reina de waterpolo que per primera vegada es juga tota en una única seu, ha derrotat el CE Mediterrani als quarts de final (10-6) i s'enfrontarà al CN Rubí a les semifinals. El conjunt sabadellenc ha decidit el partit en l'últim quart, quan les locals han pres l'accelerador impulsades pel seu públic al complex esportiu de Can Llong. Al descans, la igualtat era màxima al marcador (3-3), tot i que el CN Sabadell sí que ha tancat l'últim quart amb un petit avantatge (6-5).

A l'últim quart, Maica García ha anotat el 7-5 que ha iniciat el camí definitiu cap al triomf vallesà davant el conjunt barceloní. Roser Tarragó ha protagonitzat l'últim intent del "Medi" establint el 7-6 a falta de cinc minuts pel final, però la reacció ha quedat en res davant les dianes de Forca, Cordobés i García de nou, que ha segellat el marcador final.

Aquest dissabte es veuran les cares per un lloc a la final amb CN Rubi (18.30 h), que ha derrotat en duel amb final d'infart el CN Sant Andreu (10-11).

CN Terrassa - Boadilla, l'altra semifinal

Abans, el CN Terrassa s'ha classificat per a les semifinals en derrotar (14-16) el CN Mataró en un partit igualadíssim que les egarenques han remuntat a l'últim quart. Les mataronines, líders de la Lliga, no han sabut rematar el partit quan Clara Cambray ha marcat el seu cinquè gol per posar el 13-10 a set minuts del final i s'han enfonsat davant l'encert de Martina Cardona i Bea Ortiz, màximes golejadores del Terrassa amb quatre gols cada una.

El seu rival a les semifinals d'aquest dissabte serà el Boadilla madrileny (17 h), que s'ha desfet per 7-8 del CN Sant Feliu.

Semifinals masculines

Aquest dissabte al matí, abans de les semifinals femenines, es jugaran les semifinals masculines, amb el duel barceloní entre el favorit Zodiac CN Atlètic Barceloneta i el CN Sant Andreu (12 h) i després el derbi vallesà entre l'Astralpool Sabadell i el CN Terrassa (13.30 h). Tot es podrà seguir en directe per LaLigaSports i per Esport 3.