El CN Sabadell enfonsa l'Olympiacos i conquereix l'Eurolliga (13-11)

El CN Sabadell AstralPool és el nou campió d’Europa de waterpolo femení. Amb honors, sumant la cinquena copa de la seva història després d'oferir la seva millor versió per superar l’Olympiacos a la gran final que s’ha disputat a Can Llong (13-11) i de trencar els fantasmes del passat, d’eliminacions cruels i de poca fortuna en moments clau. La piscina sabadellenca s'ha ensorrat per una combinació d’eufòria i de so dels timbals, els crits de la desena d’aficionats grecs i la música amb el volum tan excessiu de les grans cites. Ha estat la cirereta a una tensió deliciosa que s’ha resolt en els tres últims minuts. Una tensió que, des de la prèvia, entre les cortines d’un reservat, esperava la presentació oficial dels equips.

L'avantsala del xou havia tingut pocs gestos i molts crits de "som-hi, som-hi", sense excentricitats ni detalls populistes per a les càmeres. El que importa és l’aigua. Aquí les gregues han demostrat estar educades en la tradició de trepitjar podis. Han plantejat el partit des de la contundència del seu waterpolo, ofegant les possessions rivals i tenint situació de llançament en cada atac posicional. Un pla de joc que anava per davant de les taquicàrdies d’un partit pel títol d’Europa. L’inici ha estat vermell, i els dubtes s'han quedat a la banqueta de casa. Les de David Palma travessaven un primer quart amb mals d’altura, incòmodes. El gol de Bea Ortiz, el primer, ha rebentat el globus. No pel valor numèric. El Sabadell ha entès finalment que la defensa en zona de les rivals també tenia fuites. Ha començat a llegir el partit i a centrar l’atenció en la circulació exterior per generar espais davant de la porteria. Aprofitar les superioritats ha acabat de deixar enrere la llosa del cronòmetre.

Dubtes i parcial final

L’Olympiacos ha anat perdent arguments a la piscina. Li ha costat generar sense la verticalitat de les transicions i l’impacte anímic del 2-0 inicial. S’ha quedat amb el llançament llunyà, sumant gols que tocaven el pal i sobrepassaven la línia per l’impacte amb l’aigua. És la dualitat del factor pista. Resta i suma segons el punt de vista i del patiment de l’amfitrió. També dels àrbitres. La parella ha hagut de sortir a la mitja part de la piscina per una de les cantonades, per agafar aire, beure aigua i xerrar, i descansar una mica de la responsabilitat de mantenir el focus a l’aigua. No ha estat difícil.

La final ha mantingut l’emoció per mèrits propis. Si Plevritou ha anotat una vaselina, un minut després Judith Forca i Neushul en feien dues per posar-se per davant en el marcador (8-7), fent bo el resposta per resposta. El títol s’havia de decidir per detalls. En els moments del tot o res, les visitants han colpejat primer, signant un parcial que deixava el trofeu a pocs minuts de marxar cap a Grècia. El Sabadell ha estat KO durant el primer tram del quart final, però ha sabut posar-se la granota de feina i aixecar el partit. Una aturada de Laura Ester en un penal a falta de tres minuts, clau, i un gol de Neushul han igualat el resultat. Can Llong ha acabat d’embogir amb dues dianes finals que han decidit l'Eurolliga, que torna a quedar-se a Sabadell.