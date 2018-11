El COI agraeix a Espanya el seu compromís per resoldre la polèmica sobre Kosovo

El president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, ha agraït aquest dijous a Espanya el seu compromís per garantir que no es repeteixin els problemes que van tenir alguns esportistes kosovars per competir sota la bandera del seu país, i que van causar una polèmica entre l'organisme esportiu i Madrid.

Durant les seves intervencions en l'assemblea general de l'Associació de Comitès Olímpics Nacionals que se celebra a Tòquio, tant Bach com el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, han donat per tancada la situació, després que e l COI amenacés a mitjans de mes amb excloure Espanya de l'organització d'esdeveniments esportius internacionals.

Bach ha dit que el Comitè Olímpic Espanyol "ha sigut un exemple" a l'hora d'aplicar els "principis olímpics d'autonomia i de respecte a la no discriminació" i ha destacat com l'organisme esportiu estatal "ha aconseguit tenir efecte en el seu país i en el seu govern" per resoldre el conflicte. Així mateix, ha demanat a totes les delegacions nacionals que "comuniquin com més aviat millor al COI si es produeix algun problema de visats", ja que "en un termini de temps tan curt és molt difícil demanar a un govern que reverteixi la situació".

Blanco, per la seva banda, ha recalcat el "compromís del govern espanyol per resoldre el problema", i en particular per garantir la participació dels esportistes kosovars en els esdeveniments esportius organitzats a Espanya sota els auspicis del COI, expressat en una carta enviada pel ministeri d'Exteriors a l'organisme internacional i a tots els comitès olímpics nacionals.

L'origen de la polèmica va ser el Mundial de karate celebrat aquest mes a Madrid, on l'equip de Kosovo va participar sota bandera de la federació internacional d'aquest esport després d'obtenir visats a França, ja que Espanya no reconeix l'estat balcànic. Arran d'aquesta situació, el COI va enviar una missiva a les federacions internacionals en què recomanava no concedir l'organització de més competicions a Espanya mentre no garanteixi que els kosovars hi poden competir amb els seus símbols, cosa que va desencadenar les protestes de l'executiu espanyol.

Durant el seu discurs inaugural a la segona jornada de l'assemblea que se celebra a Tòquio, Bach ha destacat la "no discriminació" com a valor central del moviment olímpic, i ha assenyalat que en els pròxims dies les Nacions Unides aprovaran una resolució "que posarà una vegada més en relleu l'autonomia de l'esport i del moviment olímpic".