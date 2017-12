Catalunya derrota Espanya per 13-1

El Mundial de tamborí indoor que s’està disputant aquests dies a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, no podia començar millor per a la selecció catalana femenina. En el seu debut, Catalunya ha superat contundentment Espanya, per 13-1.

El partit ha tingut el domini català des del principi, i només ha concedit un gol en els minuts finals. El tècnic Marc Juàrez ha pogut reservar una de les estrelles de l’equip, Andrea Pitarch, que tindrà un duel d’exigència a la tarda contra Anglaterra i França (16.30h).

Era la primera participació d’Espanya en un Mundial. La federació espanyola de tamborí es va fundar tres anys després de la catalana, per exjugadors de la federació catalana. El partit s’ha disputat amb total normalitat, també en la cerimònia prèvia amb els himnes, i al pavelló Nou La Gamba s’han pogut veure pancartes per a l’alliberament dels presos polítics i molts llaços grocs.