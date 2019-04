Clàudia Galícia guanya la Copa del Món d'esquí de muntanya

Clàudia Galícia ha tancat aquest diumenge la millor temporada de la seva carrera sobre esquís: l'atleta de Torelló ha brillat amb un primer lloc en la classificació general de la Copa del Món, un or i dues plates en els Campionats del Món i tres ors en els Campionats d'Espanya.

El camí cap a la glòria va començar ja des del principi amb les tres primeres de les sis proves de la Copa del Món, que ha finalitzat aquest dissabte a Itàlia. Una competició composta de les modalitats esprint, vertical i individual i en què Galícia ha participat en cinc de les sis cites. Així doncs, Galícia assolia sis segons llocs en les tres primeres cites. A la primera, a Bischofshofen (Àustria) a mitjans de gener, en les modalitats esprint i individual; en la segona, a Font Blanca (Andorra), en les modalitats individual i vertical, i en la tercera cita, a Devolui (França) en individual i esprint. Felicitat màxima per a l'atleta de Torelló, que ha treballat molt durament fins a l'últim segon per obtenir aquestes posicions. Cal destacar que Clàudia Galícia ha sigut l'única esquiadora de la Copa del Món que ha aconseguit podis en les tres disciplines de la competició durant la temporada.

Tot i no aconseguir mantenir els primers llocs en les altres dues cites de la Copa del Món a Disentis (Suïssa), amb un quart lloc en la individual i un novè en la vertical, i a Madonna di Campiglio (Itàlia), on ha quedat fora de la final de la cursa esprint, ha obtingut un setè lloc en la vertical i un onzè en la individual, Galícia ha aconseguit sumar els punts necessaris per proclamar-se aquest dissabte guanyadora de la classificació general de la Copa del Món, segona en l'esprint i la individual i cinquena en la vertical.

"Guanyar la general de la Copa del Món era un somni, era un objectiu, però sabia que era molt complicat. Havia fet un any segona i un altre tercera. Aquesta vegada ho he lluitat fins al final, així que estic molt satisfeta de guanyar aquesta Copa. Ara toca descansar, que ha estat una temporada molt llarga", comentava l'atleta.

Primera victòria a la Copa del Món per a Oriol Cardona

651x366 Oriol Cardona, celebrant el seu primer triomf a la Copa del Món d'esquí de muntanya / ISMF Oriol Cardona, celebrant el seu primer triomf a la Copa del Món d'esquí de muntanya / ISMF

Oriol Cardona tanca una bona temporada d'esquí de muntanya amb un primer lloc d'infart i lluitat fins a l'últim segon en la modalitat esprint de l'última prova de la Copa del Món celebrada aquesta setmana a Madonna di Campiglio (Itàlia). És la seva primera victòria a la Copa del Món. "Aquest hivern ha anat molt bé en general. Crec que puc intentar ser més regular. De tota manera m'acomiado amb un or en l'última prova esprint que em deixa amb molt bon gust de boca", ha comentat Oriol Cardona.

Aquesta ha sigut la cirereta del pastís a uns mesos d'intenses competicions sobre els esquís en què Cardona ha participat en la Copa del Món, els Campionats d'Espanya i els Campionats del Món. D'aquesta manera el català completa una temporada d'hivern amb bons resultats i encara la temporada de 'trail running'.