El president executiu del Comitè Olímpic dels EUA marxa assenyalat per l'escàndol dels abusos sexuals a les gimnastes

El president executiu del Comitè Olímpic dels Estats Units, Scott Blackmun, ha anunciat que renuncia al càrrec per motius de salut, però el delicat assumpte dels abusos sexuals que va afectar els esports de la gimnàstica i la natació serà el que deixarà assenyalada la seva gestió per sempre.

A Blackmun, de 60 anys, li va ser diagnosticat un càncer de pròstata a finals del 2017 i no va assistir als Jocs d'Hivern de Pyeongchang. No obstant això, la seva sortida arriba en el pitjor moment de la imatge que té el Comitè Olímpic dels EUA per com va tractar l'escàndol de l'assetjament sexual a les gimnastes, que durant anys van ser víctimes permanents de l'exdoctor de l'equip nacional Larry Nassar, i el que va resultar més frustrant i humiliant, que no van tenir cap tipus de suport per part de les màximes autoritats olímpiques del país.

John Manly, un advocat que representa les víctimes de Nassar a una demanda que cerca danys econòmics i la supervisió judicial de l'equip nacional de gimnàstica, va destacar que les víctimes que van parlar sobre el Comitè Olímpic nord-americà durant el judici van ser les que van forçar Blackmun a renunciar.

Els últims anys de Blackmun al capdavant del USOC s'havien centrat a establir el programa SafeSport, que va sorgir de grups de treball per determinar com obligar els òrgans de govern de tots els esports olímpics a utilitzar les mateixes regles per informar i gestionar casos d'abús. Els que han desenvolupat el programa consideren que ha estat una tasca gegantina. No obstant això, ni Blackmun ni el Comitè Olímpic han pogut evadir-se de la responsabilitat sobre la cultura d'abús que hi havia al Karolyi Ranch de Texas.