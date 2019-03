Tòfol Castanyer corrent o Fränk Schleck en bici: qui arribarà abans al cim del Puig Major de Mallorca?

Aquest any Tòfol Castanyer ha arrencat la temporada marcant-se un repte especial, diferent, i que feia temps que tenia al cap: enfrontar-se a un ciclista professional en una pujada fins al Puig Major (1.445 metres), el punt més elevat de l'illa de Mallorca, per comprovar qui seria capaç d'arribar més ràpid fins al cim. "Feia temps que em rondava pel cap la idea de quant es podia trigar a pujar fins al cim més alt de Mallorca, i després va néixer l'oportunitat d'afegir-hi el repte contra un ciclista. És un luxe haver pogut comptar amb Fränk Schleck", deia el corredor.

L'exciclista professional luxemburguès, tercer al Tour de França el 2011, no va dubtar ni un segon a acceptar el repte llançat per l'atleta del Salomon Team: "Soc un gran fan del 'trail running' i va ser un honor que el Tòfol m'ho proposés. Ha sigut un plaer coneixe'l i 'enfrontar-nos' en aquesta pujada fins al Puig Major. Coneixia el traçat, no era complicat, però volia anar tan ràpid com pogués, ser el primer, i ho he donat tot", explica Schleck, que va guanyar el repte per poc.

Castanyer i Schleck es van citar a cala Tuent, situada a 9 km del poble natal del mallorquí, Sóller, i punt d'inici del repte: a Castanyer l'esperaven 6,95 km i 1.445 m de desnivell positiu fins al cim del Puig Major i al luxemburguès 28,7 km i 1.661m de desnivell positiu. "El recorregut tenia molt desnivell, era gairebé més d'escalada que de 'trail', però vaig tenir bones sensacions tot i que estem a principi de temporada. Em feia il·lusió fer el repte a Mallorca perquè visc aquí, m'entreno aquí i era una manera de fer un petit homenatge a la serra de Tramuntana i ensenyar a tothom com són les nostres muntanyes", explica Castanyer.

651x366 El recorregut dels dos per pujar fins al Puig Major de Mallorca / SALOMON El recorregut dels dos per pujar fins al Puig Major de Mallorca / SALOMON

El duel entre l'atleta del Salomon Team i l'exciclista luxemburguès ha quedat recollit en un vídeo que s'ha distribuït a través de les xarxes socials de Salomon i Mavic.