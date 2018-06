Detinguts sis destacats atletes en una operació contra el dopatge esportiu

La Policia Nacional ha detingut sis atletes professionals, algun dels quals campió d'Espanya, en una operació contra el dopatge esportiu. S'hi han intervingut medicaments com hormones del creixement, testosterona, vitamines injectables i material per fer autotransfusions de sang.

Entre els detinguts hi ha l'etíop Gizaw Bekele, guanyador de la cursa Liberty de Madrid fa dues setmanes, i un suposat seleccionador d'atletisme d'Holanda i de Tunísia, Rachid Najid. La policia també ha detingut quatre atletes més: el marroquí nacionalitzat espanyol Said Aitadi, que va ser campió d'Espanya; Malika Asahssah, dona de Najid i que actualment compleix sanció de quatre anys per dopatge; Fatima Ayachi, considerada una promesa de l'atletisme, i Abebe Mulugeta, que feia de correu de les substàncies dopants.

Detenidos 6 atletas en una operación contra el #dopaje deportivo. Se han intervenido hormonas del crecimiento, insulina, testosterona y elementos para autotransfusiones. En el deporte, #JuegaLimpio pic.twitter.com/LqqD2eLLnB — Policía Nacional (@policia) 21 de juny de 2018

L'operació Relleu ha estat desenvolupada per agents de la Brigada Central de Delinqüència especialitzada de la Policia Nacional.