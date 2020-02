França, commocionada després que surtin a la llum diversos casos d'agressions sexuals a esportistes

L'expatinadora francesa Sarah Abitbol va ser qui va obrir la caixa dels trons que ha deixat la societat francesa en estat de xoc. Al seu llibre, Un si long silence [Un silenci tan llarg], que fa pocs dies va aparèixer a les llibreries, la medallista mundial i europea explica que el seu entrenador, Gilles Beyer, la va violar quan tan sols tenia 15 i 17 anys, a principis dels noranta. Al llibre, Abitbol explica que a hores d'ara segueix en tractament amb ansiolítics i antidepressius. "Per què soc jo qui pateix, als 44 anys, quan tu vius tranquil·lament a la teva pista de patinatge?", es pregunta l'expatinadora en una conversa a Le Monde.

El cas d'Abitbol va provocar que la Fiscalia de París obrís una investigació preliminar sobre el cas. I és que, tot i que els presumptes delictes de què s'acusa Beyer ja han prescrit, la investigació permetrà saber si l'entrenador va tenir conductes semblants en períodes més propers i, per tant, si pot ser perseguit per la justícia. Beyer, de fet, a més de ser entrenador, va ocupar fins fa pocs dies càrrecs de responsabilitat dins la Federació Francesa d'Esports de Gel i era mànager del club d'hoquei Français Volants, de París. Ell ha reconegut haver "mantingut relacions íntimes" i "inapropiades" amb Abitbol i s'ha mostrat penedit pel que va passar. Tot i que el que recorda Beyer no coincideix amb el relat de l'expatinadora, ha admès que les relacions amb Abitbol eren "del tot inadequades" per l'edat de la noia.

De moment, la societat francesa està commocionada per tot el que està sortint a la llum i ja han començat a rodar caps. El primer ha sigut el de Didier Gailhaguet, president de la Federació Francesa d'Esports de Gel. "No pot negar la seva responsabilitat moral i personal. Li he demanat que assumeixi les seves responsabilitats i que dimiteixi", va anunciar la ministra francesa d'Esports, Roxana Maracineanu. I Gailhaguet, que era una de les persones a qui Abitbol assenyalava i que portava 20 anys al capdavant de la Federació, va acabar dimitint sis dies més tard. L'expatinadora, en aquell moment, es va queixar a la Federació de la conducta del seu entrenador, però això no va tenir cap conseqüència per a Beyer. "És impossible que Gailhaguet no sabés què passava, que no sabés que aquell home [referint-se a Beyer] era perillós. I, tot i això, el va mantenir", indica Abitbol, que, quan va saber que Gailhaguet havia dimitit, va assegurar a L'Obs: "Encara queda per netejar tota la Federació, on Beyer té tots els seus amics. Els que han callat i han donat suport al sistema encara continuen allà dins".

Degoteig de casos

La denúncia d'Abitbol ha iniciat un moviment a França al qual s'han sumat, segons van recollir L'Équipe i el setmanari L'Obs, altres esportistes que han denunciat els que suposadament van abusar d'elles. A Beyer també l'ha acusat l'expatinadora Hélène Godard, que relata que va tenir relacions sexuals amb ell quan tenia 13 i 14 anys, mentre que les també expatinadores Anne Bruneteaux i Béatrice Dumur acusen l'entrenador Michel Lotz d'haver abusat d'elles quan tan sols tenien 13 anys.

El terratrèmol dels abusos, a més, ja ha sortit de les pistes de gel. Les exnedadores Isabelle Chaussalet, Élisabeth Douet i Frédérique Weber i l'examazona Amélie Quéguiner també han fet el pas. Precisament va ser aquesta última la que va decidir fer públic el que havia patit de petita quan va llegir la denúncia d'Abitbol. Va enviar una carta al president de la Federació Francesa d'Hípica, Serge Lecomte, on explica que als anys 80, quan era una adolescent, va ser víctima del seu entrenador, que la va violar durant una dècada, i de dos tècnics més. "Estava dins d'un microcosmos, d'un niu de depredadors a 50 quilòmetres a la rodona, una immunitat i un silenci absoluts", ha indicat Quéguiner. Els seus pares es van divorciar quan tenia 11 anys i el seu entrenador va acabar sent la parella de la seva mare. "Era el meu entrenador i el meu padrastre, tenia el control sobre mi les 24 hores del dia", relata.

"Passava diversos cops per setmana. Cada nit venia a la meva habitació a dir-me bona nit. Quan viatjàvem a una competició i anava sola amb ell en camió o cotxe, era normal que féssim una parada en el camí", ha explicat a AFP. "Eren actes furtius, mai vaig passar una nit sencera amb ell. Eren cinc minuts darrere d'una porta, en un cotxe, sempre amb violència, sense preparació, sense cap paraula", afegia. "Per què no ho vaig dir? És el clàssic esquema de bloqueig, vergonya i culpabilitat". I és que, segons explica, si feia alguna cosa que ell creia que no estava bé, la deixava sense entrenament i la insultava quan muntava a cavall. "La tortura que em va fer patir em va fer arribar al punt que era jo qui reclamava tenir sexe amb ell per calmar-lo i demanar-li perdó. Només així podia tornar a entrenar-me", recorda.

Totes elles han fet un pas endavant i, tot i que els seus casos ja han prescrit, esperen que això serveixi per animar altres esportistes a parlar i a presentar denúncies davant dels tribunals.