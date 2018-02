Javier Fernández es penja la medalla de bronze a Pyeongchang

Després de quatre anys somiant amb el metall olímpic, finalment Javier Fernández ja té la medalla que li faltava al seu palmarès. El patinador madrileny ha aconseguit la matinada d'aquest dissabte la medalla de bronze de patinatge artístic als Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang.

Fernández, que a Sotxi 2014 es va quedar sense medalla a causa d'un quàdruple 'salchow', aquest cop ha tornat a topar amb el mateix salt. Aquest cop, el salt s'ha quedat en doble i l'ha privat de la plata olímpica. L'or ha estat per al japonès Yuzuru Hanyu, mentre que la plata ha estat per al també japonès Shoma Uno. Tot i això, el millor programa lliure del dia l'ha protagonitzat Nathan Chen. El nord-americà, que va fallar en el programa curt de divendres i va quedar molt lluny de la lluita per les medalles, ha fet una gran remuntada per acabar cinquè de la general amb un programa amb sis quàdruples (dos d'ells, combinats) que ha fet de forma brillant.

540x306 Els patinadors Shoma Uno, Yuzuru Hanyu i Javier Fernández / TATYANA ZENKOVICH / EFE Els patinadors Shoma Uno, Yuzuru Hanyu i Javier Fernández / TATYANA ZENKOVICH / EFE

El madrileny ha anat fent canvis sobre la marxa al seu programa lliure. Al ritme dels compassos de 'L'home de la Manxa', Fernández ha canviat una combinació després de tallar un triple 'toe' i s'ha saltat un triple 'lutz' que ha incorporat més tard al seu programa. El madrileny ha començat amb un quàdruple 'toe', però ha fallat en la combinació de quàdruple 'shalchow' i triple 'toe', ja que l'últim salt l'ha deixat en doble. Tot i això, ha decidit augmentar la dificultat del següent salt: el triple 'àxel' l'ha combinat amb un triple 'toe' que, d'inici, havia de ser doble. Després de topar de nou amb el quàdruple 'salchow' (que ha estat doble), Fernández ha clavat el triple 'loop' o el triple 'àxel' i la combinació de triple 'loop', 'loop' simple i triple 'salchow'. Quedaven les seqüències de passes i les piruetes, en les que el madrileny ha tornat a demostrar que brilla. Així, el programa li ha valgut 197,66 punts, per acabar sumant 305,24 en total.

Fernández es posava segon, per darrere de Hanyu. El japonès, que arribava just de forma després d'una lesió, no ha estat perfecte, però ha fet un gran programa lliure que li ha valgut 206,17 punts (317,85 en total) i, per tant, ha pogut revalidar la medalla d'or que va aconseguir a Sotxi 2014. Tan sols faltava per sortir al gel Shoma Uno. La medalla la tenia assegurada el madrileny, però Uno, tot i haver començat amb una caiguda el seu programa (no ha pogut salvar el quàdruple 'loop'), ha aconseguit 202,73 punts i ha sumat 306,90 en total, penjant-se la medalla de plata.

Aquesta és la quarta medalla per a la delegació espanyola en tota la història dels Jocs Olímpics d'Hivern, i la segona d'aquesta cita de Pyeongchang després del bronze que va penjar-se l''snowboarder' Regino Hernández a la prova de cross. "Tota la feina que hem fet ha servit per aconseguir un somni. M'he tret un pes de sobre, l'espineta que tenia clavada des de Sotxi", ha declarat el madrileny després de penjar-se la medalla de bronze a Pyeongchang.