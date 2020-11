Kilian Jornet: "Em vaig marejar molt i vaig necessitar atenció mèdica"

260x366 Kilian Jornet / SALOMON Kilian Jornet / SALOMON

Després de veure's obligat a abandonar el repte de córrer durant 24 hores seguides, Kilian Jornet ha anunciat que ja ha sortit de l'hospital i que ja és a casa. "No va anar com esperava. Esperava entrar a la zona de dolor per empènyer el meu cos, però va sortir d'una altra manera. La cursa va començar bé, tot va ser normal, amb els seus alts i baixos, petits dolors, però tot segons el que havíem planejat. Fins que després de deu hores vaig sentir de sobte un dolor agut opressiu al pit. Em vaig marejar molt i vaig necessitar atenció mèdica. L'ambulància em va portar a l'hospital, on m'han estat fent proves. He passat la nit en observació i tot sembla correcte ara. Sense grans problemes, però serà bo seguir fent algunes proves més", ha assegurat a través d'un vídeo difós per Salomon.

Jornet ha explicat que recentment va patir un episodi similar i que es prendrà un temps de descans. "Em va passar el mateix fa uns mesos en una cursa molt més curta i ràpida, però com que va desaparèixer el dolor no li vaig donar gaire importància. Segurament m'ho hauré de prendre amb més seriositat. Ara em prendré un descans, intentaré descansar una mica. Córrer és impredictible. De vegades fins i tot amb una gran preparació passen coses, però les carreres i les muntanyes seguiran estant aquí", ha argumentat.

El corredor ha agraït el treball del seu equip, com també ha donat les gràcies als corredors que van participar-hi. La frase final deixa oberta, en qualsevol cas, la possibilitat d'un nou intent properament. "Les 24 hores segueixen estant a la llista", ha promès.