Kilian Jornet torna a la competició tres mesos després d'haver-se operat

Kilian Jornet reapareixerà aquesta setmana tres mesos i mig després de la seva intervenció a les espatlles. Serà a la quarta cita de la Copa del Món d'esquí de muntanya, tindrà lloc a Sant Vincent (França) entre el dijous 8 i el divendres 9 de febrer i s'hi disputaran les proves en modalitat individual i quilòmetre vertical.

"La recuperació ha estat més ràpida del que s'esperava i em veig amb confiança per afrontar les primeres competicions" Kilian Jornet Atleta

L'operació quirúrgica a la qual va ser sotmès Jornet tenia com a objectiu resoldre diverses lesions a les espatlles que el català arrossegava des de feia anys. "Fa un mes que vaig començar a esquiar i veig que vaig guanyant força i mobilitat", diu Jornet. "La recuperació ha estat més ràpida del que s'esperava i em veig amb confiança i amb el volum necessari per afrontar les primeres competicions, sempre amb precaució", assegura l'esportista.

Per començar, l'objectiu de Kilian és participar en algunes competicions per provar el seu estat de forma i després centrar-se en les carreres de la Gran Course, que tenen lloc al març i a l'abril: "La Pierra Menta i el Tour du Rutor són dues clàssiques amb ambient i recorreguts espectaculars, i l'Altitoy és una de les més boniques dels Pirineus", explica.

Aquestes primeres competicions serviran a Jornet per encarar els objectius de la temporada, que definirà durant les pròximes setmanes.