Kilian Jornet presenta un documental sobre l'aclimatament exprés a l'Himàlaia

L'atleta de la Cerdanya Kilian Jornet i la seva parella, la també atleta Emelie Forsberg, han presentat ' Testing Ourselves', un documental que explica el mètode d'aclimatació exprés que van fer servir per poder fer front al Cho Oyu (8.220 metres), a l'Himàlaia.

És possible ascendir un cim de 8.000 metres en quinze dies? Es van preguntar els dos. Així, Jornet i Forsberg van viatjar al maig a l'Himàlaia (abans que Jornet es preparés per fer els intents d'ascensió a l'Everest sense oxigen) per intentar-ho. "Tot i que al final sí que vam fer cim, per a nosaltres no era el més important. El que ens interessava era veure com ens sentíem després d'una aclimatació totalment diferent a la que havíem fet fins llavors", explicava Jornet. Per a Forsberg, aquesta era la primera experiència amb un cim de més de 8.000 metres. Al documental, es veu com afronten el procés d'aclimatació, però també com es conviu durant l'expedició conjunta.

Jornet, a més, ha volgut que la seva experiència pugui ser profitosa per a altres persones. És per això que ha decidit posar a disposició de tothom el protocol d'aclimatació que va seguir per a aquesta expedició, a la que després va seguir la de l'Everest, ja en solitari. D'aquesta última, emmarcada dins el projecte 'Summits of my life', s'està preparant, com en els anteriors casos, un nova pel·lícula que recollirà les imatges i les experiències de les dues ascensions. Si tot segueix endavant a bon ritme, aquest film podria veure la llum a principis de 2018.