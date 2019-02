Eric Kiptaniu i Roza Dereje, amb la cinquena millor marca de l'any, imposen la seva llei a la Mitja Marató de Barcelona

El kenià Eric Kiptanui, amb un registre d'1:01:04, i l'etíop Roza Dereje, amb un crono de 1:06:01, cinquena millor marca mundial de l'any, s'han imposat aquest diumenge en la 29a edició de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, que ha batut tots els seus rècords de participació amb 19.000 corredors inscrits (5.900 dones) i 16.650 participants a la línia de sortida.

El circuit barceloní, encara que és molt ràpid també és molt exigent, i tant Eric Kiptanui, posseïdor de la setena millor marca mundial de tots els temps (58:42 a Berlín 2018), com la jove etíop de 21 anys Roza Dereje no han pogut assolir els seus objectius, especialment, batre el rècord del món femení.

En categoria masculina, un grup de nou corredors africans han marcat el ritme des de la sortida, que ha sigut una mica lenta, però Kiptanui, acompanyat pel també kenià Jonathan Korir i el suec Napoleon Solomon, ha anat marcant un ritme gairebé un minut més baix que el del rècord de la prova, aconseguit per l'etíop Mule Washiun l'any passat (59:44). Així, al quilòmetre 10 el registre de Kiptaniu (29:26) estava 50 segons per sobre del de Washiun (28:36). Les diferències han anat augmentant, i al quilòmetre 20, que s'ha passat amb un temps de 58:17, un grup de cinc corredors s'han llançat a la caça de Kiptaniu. El kenià s'ha mantingut al capdavant del grup, però ha hagut de fer un últim esforç per entrar vencedor amb un fort esprint final per un registre de 1:01:04, que ha superat en un segon l'etíop Abebe Degefa i en tres el també etíop de 20 anys Betesfa Getahun. Cal destacar el cinquè lloc, amb un crono d'1:01:17 de Napoleon Solomon, de 24 anys: ha estirat el grup capdavanter des de l'inici del recorregut i ha batut en gairebé set minuts la seva marca personal (1:08:13). El veterà Carles Castillejo, de 40 anys, ha donat una nova lliçó acabant 16è amb 1:03:58.

La jove etíop Roza Dereje ho ha posat tot de la seva part per intentar l'assalt del rècord del món femení, però després d'una sortida lenta ha passat pel quilòmetre 10 del recorregut amb un minut (31:10 davant de 30:09) per sobre del temps que va marcar Joyciline Jepkosgei en el seu registre del rècord del món (1:04:51 a València 2017). A més, des d'aquest punt s'ha quedat en un pols amb la també etíop Dibabe Kuma, segona els anys 2017 i 2018, i ha obert una bretxa amb la resta de corredores. En el pas pel quilòmetre 15, Dereje ha fet un canvi de ritme i ha deixat enrere Kuma, a la qual superava ja en 34 segons al quilòmetre 20.

Dereje entrava vencedora amb un crono d'1:06:01, a 52 segons del rècord de la prova barcelonina, en poder de la keniana Florence Kiplagat (1:05:09 el 2015) i a 1:10 minuts del rècord del món de Jepkosgei, i ha aconseguit la seva millor marca personal en la distància i la cinquena millor marca mundial de l'any.

L'etíop Dibabe Kuma entrava en segona posició, per tercer any consecutiu, amb un crono d'1:06:45, la seva millor marca personal. La keniana Sally Kipyego era tercera amb 1:08:30.

Destaca la dotzena posició de la vallenca Marta Galimany, amb 1:12:29, primera catalana, que ha rebaixat la seva marca personal d'1:13:13 (València 2018) en 44 segons.