'De l'embaràs al Marathon des Sables': el nou projecte d'Anna Comet

L'atleta, periodista i entrenadora Anna Comet ha engegat un nou projecte, anomenat 'De l'embaràs al Marathon des Sables', que la portarà a participar en aquesta exigent cursa per etapes considerada una de les més dures del món.

"Durant els mesos d'embaràs, lluny de quedar-me a l'ombra, les meves xarxes socials han crescut i he fet més entrevistes per diferents mitjans amb 5 mesos que moltes altres temporades que he estat en actiu. Aquest fet m'ha acabat d'animar a tirar endavant aquest projecte, que va començar el dia que em vaig quedar embarassada i que es tancarà amb la meva participació al Marathon des Sables 2020", ha indicat Comet.

Es tracta d'un projecte personal, esportiu i també científic, ja que l'esportista està treballant conjuntament amb la nutricionista i dietista Anna Grífols, el doctor Brotons i un ginecòleg amb un alt coneixement esportiu en un estudi que aporti més informació sobre l'embaràs, la maternitat i l'esport.

El Marathon des Sables és una prova d'autosuficiència que recorre el Marroc (250 km, repartits en 6 etapes): cada corredor ha de portar el menjar, el sac de dormir i altres articles personals per a tota la cursa.