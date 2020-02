Mor als 22 anys l'atleta etíop Abadi Hadis, una de les grans promeses del fons

L'atleta etíop Abadi Hadis, una de les promeses del fons, ha mort als 22 anys en un hospital d'Etiòpia, segons ha anunciat aquest dimecres a les xarxes socials el seu representant, l'espanyol Juan Pedro Pineda. "Abadi Hadis ha mort. La família PinedaSport està desolada. Volem traslladar el nostre condol a la família i amics. L'atletisme i el món de l'esport estan tristos avui. Et trobarem a faltar, Abadi. Sempre et recordarem", ha publicat el mànager espanyol al seu compte de Twitter.

Abadi Hadis has passed away.



PinedaSport Family is devasted. We want to extend our condolences to his family and friends.



Athletics & Sport World is sad today. We will miss you Abadi. You will be always remembered! pic.twitter.com/FrEdmcyfK8