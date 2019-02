Oriol Cardona, triple campió d'Espanya d'Esquí de Muntanya

Tres dies intensos de competició durant aquest cap de setmana a l'estació d'esquí de Boí Taüll, que ha acollit els Campionats d'Espanya d'Esquí de Muntanya de les tres modalitats: 'sprint', vertical i individual.

Oriol Cardona ha seguit en la bona dinàmica mostrada en les últimes proves de la Copa del Món i aquest diumenge ha confirmat el tercer campionat del cap de setmana guanyant la prova vertical, per davant de Marc Pinsach.

Divendres es donava el tret de sortida d'aquests Campionats d'Espanya amb la prova 'sprint', la més explosiva i tècnica del cap de setmana. Cardona aconseguia la primera posició després de passar els quarts de final i les semifinals amb solvència. Va ser regular en la prova final i va controlar en tot moment Íñigo Martínez, segon.

En la prova individual de dissabte s'esperava la màxima igualtat entre el petit dels Cardona i Marc Pinsach, que ja s'han disputat moltes proves a la Copa del Món. La prova, que consistia en tres pujades i un total de 1.700 metres, va estar totalment controlada per aquests dos corredors. En la segona pujada Oriol Cardona aconseguia un lleuger avantatge que conservaria fins al final. "Aquests Campionats d'Espanya m'han donat molta confiança per preparar els pròxims Mundials. Sabia que estava bé de forma, però també necessitava confirmar-ho, i aquestes tres carreres m'han servit per convence'm", va comentar Oriol Cardona al valorar el cap de setmana.

Després d'aquests tres dies intensos de competició als Pirineus, Oriol Cardona aprofitarà aquest mes de recuperació i entrenament per arribar de la millor manera possible als Mundials d'Esquí de Muntanya que es disputaran de 9 al 16 de març a Suïssa.