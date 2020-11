Phantasm24, el repte més atrevit de Kilian Jornet

"Ser lliure és no seguir ningú". Kilian Jornet té nou repte. L'atleta català correrà durant 24 hores en una pista d'atletisme amb l'objectiu de sumar el màxim de quilòmetres. La distància més llarga registrada fins ara va ser establerta el 1997 per Yanis Kouros, que va completar 303,5 quilòmetres en un dia. "La motivació és sortir de la meva zona de confort, provar coses diferents i veure fins on puc arribar. És divertit descobrir diferents activitats, i entrenar en pla és una bona prova i una oportunitat per aprendre en termes de nutrició i ritme, i després intentar aplicar aquestes coses a diferents activitats, especialment en projectes en alta muntanya", assegura Jornet.

L'atleta encara no ha determinat la data exacta de les 24 hores, ja que el projecte depèn de les condicions climatològiques. El repte tindrà lloc en una pista de 400 metres a Måndalen, Noruega, amb temperatures que poden baixar fins a zero graus a la nit i oscil·lar entre 8 i 15 graus durant el dia. El repte Phantasm24 es podrà veure a través d'una transmissió en viu. El dia de l'intent, Jornet canviarà de direcció cada quatre hores en una pista que coneix bé i on s'ha entrenat durant mesos. Amb l'objectiu de fer que la cursa sigui oficial, també hi prendran part diversos atletes noruecs especialitzats en la llarga distància. Tal com va passar amb el rècord d'Eliud Kipchoge, l'intent de Jornet servirà per promocionar unes vambes, les noves S/LAB Phantasm de Salomon.

La distància més llarga que s'ha registrat en 24 hores va ser establerta l'any 1997 pel grec Yanis Kouros, que va completar 303 quilòmetres i 506 metres. "És absolutament salvatge. Són tants quilòmetres que no puc ni visualitzar-ho. He vist els parcials de Yanis, així que intentaré seguir-lo fins que el cos aguanti. Sé quina velocitat he de mantenir, així com el ritme de cada quilòmetre i cada volta. És clar que les primeres 10 hores seran una mica més ràpides i que després afluixaré. El més important serà no tenir problemes musculars ni d'alimentació", diu Jornet.

Gran part de la investigació d'entrenament de l'ultraatleta s'ha centrat en minimitzar les lesions que poden sorgir amb el moviment repetitiu derivat de córrer en terreny pla. De fet, el català es va veure obligat a retardar l'intent de 24 hores en les últimes setmanes a causa d'algunes lesions musculars que van sorgir abans de la seva primera cursa de 10 quilòmetres en ruta, la famosa cursa de Hytteplanmila, també a Noruega, que va acabar en 29:59 a mitjans d'octubre.

"Crec que el més complicat és poder entrenar de manera constant i no tenir lesions perquè la transició a un terreny pla és molt difícil per als músculs", diu Jornet. "L'entrenament ha sigut una mica frustrant en els últims mesos, en què he anat de lesió en lesió. He tingut bons blocs d'entrenament, i després m'he lesionat i he hagut de descansar. Ara, el pla és fer una bona setmana d'entrenament i veure com se sent el cos, després descansar els teixits musculars i recuperar-me per a l'intent".

A Noruega, on viu Jornet, la pandèmia de covid-19 no ha tingut tanta incidència com en altres països europeus. Tot i així, per complir amb totes les mesures de prevenció sanitàries, l'estadi estarà tancat als espectadors durant la cursa.