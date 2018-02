Quim Salarich no aconsegueix classificar-se per a la mànega final de l'eslàlom de Pyeongchang

No ha pogut ser. Quim Salarich no ha pogut classificar-se per a la mànega final de l'eslàlom, baixada en la que els esquiadors lluiten per les posicions de podi. L'esquiador català, que ha acabat 33è la primera mànega, no ha pogut completar la segona baixada i, per tant, no s'ha pogut classificar entre els 30 esquiadors que disputen la ronda final.

la classificació final de l'eslàlom dels Jocs de PyoengChang.

L'esquiador català no estava content després de la primera mànega i ha explicat que la baixada "havia estat irregular". "He pagat cars alguns errors en aquest traçat tan arrítmic", ha confessat el de Malla. L'esquiador format a La Molina i especialista en aquesta disciplina ha explicat que, tot i que es tractava de la seva primera participació en uns Jocs Olímpics, "no estava especialment nerviós per ser el meu debut olímpic". "Aquests dies en els entrenaments m'he trobat molt bé, tenia clar el que havia de fer en competició, però tot i això la cursa no ha estat bona", ha conclòs.

"Marxem amb un regust amarg, però amb el cap ben alt per com hem lluitat. A vegades peques de novell, intentes fer més del que pots i arriben les errades", ha comentat el català al seu compte d'Instagram.

La prova l'ha guanyat el suec Andre Myhrer, que ha aprofitat que la majoria de favorits han fallat. El suec, de 35 anys, ha vist com en la primera baixada l'austríac Marcel Hirscher, un dels grans favorits, ha sortit de pista i, per tant, no podia lluitar en les següents rondes. Tampoc ha tingut sort el noruec Henrik Kristoffersen, que ha estat el dominador de la primera baixada però que s'ha sortit en la mànega definitiva quan liderava la prova.

Així, Myhrer ha aconseguit l'or olímpic, l'èxit més destacat de la seva carrera, amb un temps d'un minut, 38 segons i 99 centèsimes. Al podi l'han acompanyat el suís Ramon Zenhäusern, que s'ha penjat la medalla de plata, i l'austríac Michael Matt, que ha estat bronze.