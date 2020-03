Sabadell i Barceloneta manen a la Copa

El waterpolo estatal va tancar ahir el capítol anual de les Copes sense un últim tram de sorpreses que arrodonissin l’espectacle a les piscines de Can Llong. L’Astralpool CN Sabadell i el CN Atlètic-Barceloneta van imposar la lògica del palmarès per aixecar el títol del KO contra un CN Terrassa que es queda a les portes del doblet. La final femenina va ser especialment delicada. Les vigents campiones d’Europa van endur-se la Copa de la Reina a la tanda de penals després d’un partit que va fer afició. El waterpolo català segueix ampliant sostre. La classificació de la Lliga Premaat obre el ventall d’aspirants de cara a la recta decisiva de la temporada i d’un futur enriquidor a mitjà termini. El camí de la promoció i els objectius tangibles ha de ser aquest.

El Sabadell segueix manant, però ara s’ha de posar la granota de treball. Va arrodonir ahir la victòria de semifinals contra el CN Mataró (líder de la competició regular) amb l’heroica de sumar el setzè guardó del KO de la seva història (el dotzè de les últimes 13 edicions) a pilota aturada. El penal decisiu el va transformar Judith Forca després d’una tanda de 3-4 i del 5-5 del temps reglamentari, en què l’MVP Maica García va marcar les dinàmiques ofensives.

Así fue “la fiesta del waterpolo” - COPA DE WATERPOLO PREMAAT 2020 🤽‍♂️🤽‍♀️ pic.twitter.com/rei3r4iRUq — RFEN (@RFEN_directo) March 1, 2020

“És increïble, de veritat. Crec que ha estat la final més disputada de totes. Estem molt contentes. Jo tenia una tensió brutal, perquè m’han expulsat molt aviat amb tres exclusions, i estava patint moltíssim a la banqueta. S’ha notat que les defenses dels dos equips estan treballades perquè ningú ha pogut marcar en l’últim quart. La loteria dels penals ens ha fet guanyar, com podria haver passat en el cas d’elles. Al waterpolo tot s’ha equilibrat molt i penso que això fa que encara li donem més valor a aquesta victòria”, explica la sabadellenca Marina Cordobés.

Al Terrassa li va tocar la creu de la moneda, com també va passar a les edicions del 2013 (24-2) i del 2018 (17-3), les altres finals del seu currículum. Les decisions als despatxos apropen les egarenques de Xavi Pérez al We are the champions de Queen i les celebracions dins la piscina. Els fitxatges de Bea Ortiz, Paula Leitón, Olga Doménech i Pili Peña són una declaració d’intencions que a poc a poc es va traduint en registres esportius.

Golejada del Barceloneta

L’equip masculí de Dídac Cobacho va fer valer la inèrcia positiva del club, amb el triomf al derbi de semifinals contra el Sabadell, però sense opcions en la jornada del tot o res pel títol. No va poder competir de tu a tu contra el CN Atlètic-Barceloneta (12-6), que va guanyar la tretzena Copa de Rei de les últimes 15 edicions i la setzena en tota la seva història, la vuitena de manera consecutiva.

Van encarrilar el partit amb un gran primer quart (6-3), amb Felipe Perrone fent-se gran a l’aigua. Seria el jugador que desequilibraria el joc: 4 gols i el distintiu d’MVP. “Tot i que en els últims anys el Barceloneta ha estat el favorit, no és fàcil guanyar aquesta competició. Crec que és fruit d’un gran treball en el dia a dia i d’una gran connexió entre tots els jugadors de l’equip. Venim d’un període de molta càrrega de partits, el dimecres tenim Lliga de Campions. Però, bé, avui hem guanyat aquest nou títol i toca celebrar-ho”, comenta Miguel de Toro.