El Sabadell i el Sant Andreu disputaran la final de la Copa de la Reina

L’Astralpool CN Sabadell i el CN Sant Andreu han fet bons els pronòstics aquest matí i s'enfrontaran demà diumenge (13 h) en la final de la Copa de la Reina de waterpolo. No hi ha hagut sorpreses a la piscina de les instal·lacions del CN Sant Feliu durant l'eliminatòria de semifinals. El conjunt sabadellenc ha aconseguit la classificació després de batre el CE Mediterrani per un contundent 4-13. El vigent campió segueix a ritme de creuer per intentar aixecar la tercera Copa consecutiva.

Ha encarrilat el partit per la via ràpida, amb un 1-6 d'inici que ha sigut una llosa massa gran per a les jugadores rivals. El Sabadell té un 'punch' diferent. Viu la igualtat com un repte, no com una amenaça en el marcador. En el tram final ha tornat a lluir múscul i amb un parcial d'1-5 ha tombat les opcions del Mediterrani, que ha competit bé en el segon quart (2-2). Leiton i Forca han liderat l'orquestra ofensiva amb tres gols cadascuna. Cordobés i Doménech han estat les segones espases amb dos doblets.

La final contra el CN Sant Andreu promet un waterpolo més tens per l'escenari i el rendiment de les dues plantilles durant les últimes fases de la competició del KO. L'equip que dirigeix Javi Aznar també ha sabut gestionar esforços aquest matí davant el CN Rubí (6-14). Resultat similar al de la primera semifinal, amb més gols però amb sensacions calcades. El 2-10 del primer temps ha deixat les rubinenques fora de joc. Anna Gual, Ruth Ariño i Maartje Keuning han signat tres 'hat tricks' i han portat el pes atacant de la plantilla.