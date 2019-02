Sant Andreu i Sabadell busquen un lloc a la 'final four' europea

L'Astralpool CN Sabadell i el CN Sant Andreu debuten aquest dissabte als quarts de final de la Copa d'Europa de waterpolo femení. Els dos equips catalans es juguen un lloc a la 'Final four', per mantenir el seu nivell a la Lliga i a la Copa del Rei, que va quedar-se a les piscines de Sabadell. La seva classificació passa primer per una victòria a Itàlia contra l'Orizzonte Catània (18.00h). Les jugadores de David Palma són favorites en l'eliminatòria.

L'Orizzonte és un equip que es caracteritza per saber competir. El conjunt sicilià va acabar segon del grup D en la primera fase continental, amb tres triomfs i una única derrota (6-9 contra l'UVSE Budapest hongarès). Potent a la seva piscina, intentarà treure un bon resultat per afrontar la tornada a Can Llong. L'aigua sabadellenca decidirà els quarts de final.

El Sant Andreu té el camí cap al títol més complicat. S'enfronten a l'Olympiacos grec (16:45h), primer a casa, buscant exprimir el factor local per agafar una bona renda de gols. El conjunt dirigit per Javi Aznar és conscient de la dificultat del repte. Les gregues van ser primeres del Grup C amb dues victòries i un empat davant el Plebiscit Padova (van obtenir la primera plaça pel 'goal average'). L'equip és un dels més potents del circuit internacional. Està fet expressament per aixecar el títol de campió.