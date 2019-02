El TAS anul·la la destitució del català Pere Hernàndez a la Federació Internacional de Pàdel

El president de la Federació Catalana de Pàdel (FCP), Pere Hernàndez, ha comparegut en roda de premsa a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), a Barcelona, per parlar per primera vegada després que s'hagi sabut la decisió del Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) sobre el conflicte que manté amb la Federació Espanyola de Pàdel (FEP) per la seva destitució com a vicepresident de la Federació Internacional de Pàdel (FIP). La resolució final del TAS ha decantat la balança al seu favor i ha declarat nul·la la seva destitució com a vicepresident de la FIP perquè considera injustificades les raons donades per a aquesta mesura.

Tot va començar el setembre del 2017, quan la FIP, liderada llavors per David Patti, va decidir destituir Hernàndez del càrrec, a instàncies de la FEP i del Consell Superior d'Esports (CSD), que consideraven que prioritzava actuacions polítiques davant d'altres de tipus esportiu. En un comunicat publicat el 27 de novembre passat a la web de la FEP s'indicava que la prioritat d'Hernàndez era donar suport a la independència de Catalunya i que, paral·lelament, va proposar la inclusió de la FCP dins de la federació internacional "d'esquena i sense previ informe del CSD".

Hernàndez, que ha qualificat de “penosos” els arguments de la FEP, ha portat el cas fins a Suïssa, on el TAS li ha donat la raó, i aquest dimarts, acompanyat pel president de la UFEC, Gerard Esteva, i del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras, ha volgut expressar la seva satisfacció: "Estic enormement content d'aquesta sentència. Ens la mereixíem i la tenim. És una victòria personalitzada en mi però que és de tots, de l'esport català". També ha volgut deixar clar que el van destituir del càrrec de vicepresident arran de les pressions del president de la Federació Espanyola, Alfredo Garbisu: "Es va inventar una mentida en contra meva perquè se'm destituís. Va manipular la FIP en nom del pàdel espanyol i del CSD i, amb les seves pressions, ho va aconseguir", creu Hernàndez.

La resolució del TAS assumeix íntegrament les argumentacions de la defensa i no obliga la FIP a restituir Pere Hernàndez en el seu càrrec de vicepresident, perquè, segons el TAS, no ho ha deixat de ser en cap moment. La sentència també assenyala que la FIP s'ha de fer càrrec dels costos del judici i indemnitzar l'afectat amb una quantitat que no s'ha fet pública, però que es destinarà a les despeses de tot el procés i, en cas que hi hagi excedent, al món del pàdel adaptat per apropar aquest esport a esportistes amb discapacitats: “No vull ni un sol euro d'aquesta indemnització. La satisfacció que tinc és que s'hagi restablert la veritat”, ha explicat Hernàndez, que ha aprofitat l'ocasió per assegurar que no té res en contra de cap institució: "Les respecto profundament a totes, però m'he vist moralment obligat a denunciar la FIP per les irregularitats que van cometre. No van ser valents", ha puntualitzat.

També ha adreçat un missatge cap al CSD, al qual exigeix una actuació immediata amb la FEP i el seu president. "Amb aquesta decisió ha quedat en evidència. I això és motiu d'inhabilitació des del minut 1. El CSD hi és per vetllar per les institucions esportives espanyoles, no per ser-ne la cova protectora", creu Hernàndez.

Figueras, per la seva banda, també s'ha mostrat satisfet per la decisió, malgrat que hagi sigut conseqüència d'haver hagut d'anar fins a Suïssa: “Ens trobem novament davant d’una victòria judicial d'un assumpte polític gràcies a les instàncies internacionals, que acostumen a ser més justes”, ha puntualitzat.

L'actual president de la FIP, l'italià Luigi Carraro, haurà de decidir com acata la resolució. Fins ara, Hernàndez només hi ha tingut una “conversa cordial” i queda a l'expectativa de veure què faran: "S'ha de reconstituir la junta directiva i veure com evoluciona tot, però és un desprestigi i un perjudici econòmic enorme [uns 50.000 francs suïssos]". Actualment, la FIP no disposa del càrrec de vicepresident i Hernàndez es mostra preocupat per l'impacte que pot tenir tot això en l'objectiu olímpic que tenen tots al cap: “Si la FIP no és potent, ordenada i equilibrada, el pàdel no serà olímpic”, conclou.