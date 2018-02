Sofia Goggia, nova campiona olímpica de descens

La italiana Sofia Goggia s'ha proclamat aquest dimecres campiona olímpica de descens en els Jocs de PyeongChang en guanyar la prova disputada a l'estació sud-coreana de Jeongseon, en què la nord-americana Lindsey Vonn ha aconseguit penjar-se el bronze.

Goggia, de 25 anys, ha cobert la pista, de 2.775 metres -amb sortida a 1.275 metres i un desnivell de 730- en un temps d'1 minut, 39 segons i 22 centèsimes, nou menys que la noruega Ragnhild Mowinckel, que s'ha penjat la plata.

Goggia no només és campiona olímpica. És la primera esquiadora en tota la història del seu país que guanyar aquest títol en la prova reina d'aquest esport. I la primera que aconsegueix l'or per a l'esquí femení italià des que Daniela Ceccarelli guanyés el supergegant de Salt Lake City.

Lindsey, que als 33 anys disputa els seus últims Jocs i que volia guanyar or per dedicar-li la medalla al seu avi mort, s'ha hagut de conformar amb el bronze, en invertir poc menys de mig segon més que Goggia. Lindsey, or olímpic en descens fa vuit anys a Vancouver, doble campiona mundial i quàdruple guanyadora de la Copa del Món -el palmarès hagués estat encara més estratosfèric sense haver patit tantes lesions- ara té una nova medalla, un bronze a Pyeongchang, el que la converteix en la medallista més veterana de l'esquí alpí en una cita olímpica.