Tòquio 2020 presenta la seva torxa olímpica, inspirada en la flor del cirerer

L'organització dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 ha presentat aquest dimecres el disseny de la seva torxa olímpica, inspirat en la flor del cirerer. El recorregut de la torxa pel Japó coincidirà amb la floració d'aquest icònic arbre. El comitè organitzador ha revelat l'aspecte que tindrà la torxa en un acte celebrat a Tòquio, quan falta exactament un any perquè la flama olímpica iniciï el seu trajecte pel Japó procedent de Grècia.

La torxa té una longitud de 71 centímetres i un pes d'1,2 quilos i està feta d'alumini reciclat, procedent en part dels allotjaments temporals construïts per als damnificats pel terratrèmol i el tsunami del 2011.

L'obertura superior de la torxa que allotjarà la flama simbolitza els cinc pètals característics de la flor del cirerer i els cinc anells olímpics, i també evoca el lema oficial triat per al relleu ("L'esperança il·lumina el nostre camí"), segons ha explicat l'organització en l'acte de presentació.

Tant el disseny de la torxa com el recorregut que farà pel Japó fins a l'encesa del peveter han estat concebuts amb la idea de subratllar el missatge d'esperança per a les regions del país que van ser més castigades per la catàstrofe natural del 2011.

La torxa de Tòquio 2020, inspirada en la flor del cirerer / KIMIMASA MAYAMA / EFE

La flama olímpica s'encendrà a Grècia el 12 de març del 2020 i arribarà el 20 de març a la localitat nipona de Matsushima, a la prefectura de Miyagi (nord-est), una de les més castigades pel desastre, que va deixar més de 18.000 morts i desapareguts, on estarà exposada fins al dia 21. Des d'allà el relleu farà un recorregut de 121 dies per les 47 prefectures de l'arxipèlag abans de l'encesa del peveter, en unes dates que s'espera que coincideixin amb la floració dels cirerers al Japó, segons el programa de l'organització.

Aquest dimecres també s'ha donat a conèixer l'emblema triat per al relleu, integrat per tres formes rectangulars que evoquen les flames de la torxa i que integra una tècnica d'impressió originària dels gravats tradicionals 'ukiyo-e'. L'organització de Tòquio 2020 té previst fer públic el recorregut complet de la torxa i les seves dates exactes aquest estiu. Els Jocs Olímpics se celebraran a la capital japonesa del 24 de juliol al 9 agost del 2020, i els Paralímpics entre el 25 d'agost i el 6 de setembre.