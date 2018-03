El Voltregà defensa el títol de campió de la Copa de la Reina a Vilanova i la Geltrú

El Voltregà, vigent campió, defensarà el títol de campió de la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins a la localitat barcelonina de Vilanova i la Geltrú, que acull el torneig entre aquest divendres i diumenge.

El torneig, que la capital del Garraf acull per segona vegada en la seva història després estrenar-s'hi com a seu l'any 2010, acollirà els vuit millors equips de l'OK Lliga, amb el Voltregà com a defensor del títol després d'imposar-se a la final de 2017 al Hostelcur Gijón.

El vigent campió, que amb sis títols lidera el palmarès de la Copa de la Reina, obrirà aquest divendres a les 16.00 h els quarts de final davant el Bigues i Riells. A les 17.45 h s'enfronten Hostelcur Gijón i Palau Plegamans, finalistes fa dos anys. Els quarts de final es completaran a les 19.30 h amb el duel entre les amfitriones del Vilanova i el potent Manlleu, i les 21.15 h, quan el Cerdanyola, campió de la primera edició de la Copa, jugui davant el Vila-Sana, equip revelació de la present temporada.

Les semifinals del torneig es disputaran el dissabte a les 18.00 h i a les 20.00 h, mentre que la final es jugarà diumenge a les 16.00 h.