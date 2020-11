L’atletisme català i estatal plora la mort de Jordi Llopart

La família de Jordi Llopart va comunicar la seva mort als 68 anys. L’exatleta català, que el 1980 a Moscou va aconseguir la plata en els 50 quilometres marxa i es va convertir, així, en el primer guanyador d’una medalla per a l’atletisme espanyol en uns Jocs Olímpics, estava en coma irreversible després de patir un infart. Tot i que dimarts a la nit diverses personalitats del món de l’atletisme estatal van expressar el seu condol, Llopart encara no havia traspassat. La Federació Espanyola d’Atletisme va confirmar ahir el fatal desenllaç en un missatge a les xarxes socials un cop va rebre la confirmació de la família.

Nascut al Prat de Llobregat el 5 de maig del 1952, Llopart es va penjar la primera medalla olímpica de la història per a l’atletisme estatal. Pioner de la marxa a Catalunya, va competir en tres Jocs Olímpics i va entrenar altres marxadors, com Dani Plaza, campió olímpic dels 20 quilòmetres marxa als Jocs de Barcelona. A banda de Plaza, Llopart va marcar el camí a altres atletes reconeguts com Basilio Labrador, Jesús Ángel García Bragado -campió del món el 1993 i subcampió el 1997 i el 2001- i Teresa Linares.

“La ‘xispa’ de la marxa espanyola”

També a Valentí Massana, campió mundial dels 20 quilòmetres marxa el 1993 a Stuttgart, i que considera que Llopart va ser “la xispa que va encendre la marxa espanyola”. “Vam compartir entrenaments i competicions. És una gran pèrdua com a atleta i com a entrenador. El seu llegat és molt important perquè ell i el Josep Marín van obrir el camí als altres”, va dir Massana a Efe. “Sense ells no haurien arribat altres èxits, com els de Dani Plaza o els meus. Se’n van anar a Mèxic i van importar els seus mètodes d’entrenament i, gràcies a això, ara hi ha una gran tradició aquí”, va afegir.