Alejandro Valverde s'endú la segona etapa de la Vuelta

L'espanyol Alejandro Valverde (Movistar) s'ha imposat a la segona etapa de la Vuelta, de 163,5 quilòmetres, disputada entre Marbella i Ardales-Caminito del Rey, mentre que el polonès Michal Kwiatkowski (Sky) s'ha fet amb el mallot vermell de líder.

Valverde s'ha imposat a Kwiatkowski a l'esprint amb un temps de 4 hores, 13 minuts i 1 segon, a una mitjana de 38,8 quilòmetres per hora. La tercera plaça, a 3 segons, ha sigut per al belga Laurens de Plus. A la classificació general hi mana Kwiatkowski, amb 14 segons sobre Valverde i 25 sobre el holandès Wilco Kelderman (Sunweb).

La tercera etapa es disputarà aquest dilluns entre Mijas i Alhaurín de la Torre, i tindrà un recorregut de 178,2 quilòmetres