Alejandro Valverde guanya a l'esprint en la segona etapa de la Volta

El murcià de l'equip Movistar, Alejandro Valverde, s'ha imposat a l'esprint la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i s'ha convertit amb el nou líder de la general. La jornada d'aquest dimarts ha anat des de Mataró fins a Valls amb un total de 175,6 quilometres.

Abans de les tres pròximes etapes de muntanya, als Pirineus, el murcià ha estat el més ràpid en un final amb arribada massiva i ha acabat per davant de Daril Impey ( Mitchelton Scott) i Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe). El murcià, que ha fet una exhibició als seus 37 anys, ha aconseguit sumar 10 punts de bonificació. Un fet que li permet presentar candidatura per revalidar el triomf que va aconseguir en l'edició passada de la ronda catalana. A més, Valverde i el seu company d'equip, el colombià Nairo Quintana, han aconseguit un i dos segons de bonificació respectivament a l'últim esprint intermig de la jornada d'aquest dimarts.

En l'acabar, el nou líder de la Volta ha valorat d'aquesta manera la jornada d'avui als micròfons de Movistar: "Ha estat un dia amb força tensió pel vent, però l'equip ha estat molt atent i hem aconseguit sumar la bonificació. No entrava en els plans que l'etapa anés així, però benvingut sigui". Preguntat per la tercera etapa que es disputarà aquest dimecres entre Sant Cugat i Vallter 2000 i que, amb 199 quilòmetres i tres ports de primera categoria i un de categoria especial, és l'etapa reina, Valverde s'ha limitat a dir que serà "un altre dia" i que, tot i la "duresa" de l'etapa, intentarà "mantenir el lideratge".

L'etapa Reina, retallada

Valverde defensarà el liderat a una tercera etapa que ha vist com el seu recorregut queda retallat per culpa del mal temps. Així, la tercera etapa acabarà finalment a Camprodon. Amb sortida a Sant Cugat del Vallès, l'etapa tindrà dos grans premis de muntanya, al Coll de Bracons i el Port de Collabós, però no pujarà fins a Vallter 2.000, com estava previst, per culpa de la neu.