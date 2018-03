Bradley Wiggins, acusat de dopar-se abans de guanyar el Tour del 2012

Un comitè parlamentari britànic ha acusat sir Bradley Wiggins i a l'equip Sky de creuar una "línia ètica" per haver usat un poderós fàrmac per guanyar curses, inclosa la històrica victòria del ciclista al Tour de França de 2012.

En un informe de 52 folis, el comitè Digital, de Cultura, Mitjans i Esports de la Cambra dels Comuns assenyala que l'equip Sky va utilitzar fàrmacs per millorar el rendiment dels ciclistes i no només per al tractament amb finalitats mèdiques. El document indica que l'equip va utilitzar l'antiinflamatori triamcinolona per preparar Wiggins per al Tour de França.

Una investigació de l'agència britànica antidopatge UK Anti-Dopatge (UKAD, per les sigles en anglès) es va tancar el novembre passat sense poder establir si Wiggins va rebre un descongestionant o triamcinolona, prohibit a les competicions. "Els fàrmacs van ser utilitzats pel Team Sky dins de les regles de l'Agència Mundial Antidopatge (Wada) per millorar el rendiment dels ciclistes, no només com anecessitat mèdica", assenyala l'informe.

I find it so sad that accusations can be made, where people can be accused of things they have never done which are then regarded as facts. I strongly refute the claim that any drug was used without medical need. I hope to have my say in the next few days & put my side across.