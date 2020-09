Egan Bernal planta cara a Roglic al Tour

L’etapa reina del Tour de França arriba avui amb la cursa convertida en una olla de grills i amb un munt de rivalitats amagades al llarg de les etapes. Si a la general els colombians intenten buscar les pessigolles als dos eslovens que lideren la classificació, Primoz Roglic (Jumbo) i Tadej Pogacar (UAE), per darrere la pugna per dominar el mallot verd de la classificació de la regularitat també anima la cursa. La catorzena etapa, entre Clermont-Ferrand i Lió, de 194 km, semblava ideal per als esprintadors, però als últims quilòmetres el danès Soren Kragh Andersen (Sunweb) es va escapar del gran grup i va deixar amb un pam de nas sobretot l’eslovac Peter Sagan, el corredor en actiu amb més triomfs d’etapa al Tour. Però aquest any Sagan no ha pujat al capdamunt del podi malgrat que no para d’intentar-ho.

Ahir el seu equip, el Bora-Hansgrohe, va treballar per adobar-li el terreny perquè pogués recuperar punts al líder de la classificació de la regularitat, l’irlandès Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). I, de fet, tot semblava preparat perquè Sagan imposés la seva llei, però l’atac final d’Andersen va agafar el Bora-Hansgrohe amb la guàrdia baixa. Sagan, guanyador de dotze etapes i de la classificació de la regularitat set vegades en els últims nou anys, va perdent els nervis. “Quan he creuat la línia d’arribada m’he preguntat si realment era el Tour, si realment m’estava passant”, va explicar el danès de 26 anys, després d’aconseguir la fita més important de la seva carrera. I, de passada, és el segon triomf d’etapa per al seu equip, el Sunweb, que ja va veure com el suís Marc Hirschi guanyava una etapa després d’un atac preciós fa pocs dies. Hi ha vida, més enllà de la general. I guanyar una etapa del Tour no deixa de ser un tresor que podràs explicar tota la vida.

La catorzena etapa era ideal per a un final igualat, tot i que tenia dos ports de muntanya pel mig que van permetre al vigent campió del Tour, el colombià Egan Bernal (Ineos), atacar per posar a prova el líder de la general, Roglic. Va ser poca cosa, però va ser un avís. Amb 24 anys, Bernal ja va guanyar l’última edició del Tour demostrant tenir molt de fons físic i mantenint-se ferm en la tercera setmana de la cursa, quan no tothom aguanta. Però, de moment, Primoz Roglic sembla intocable. “Haig d’estar content, soc tercer al Tour, la cursa més important del món. I encara queden dies, ho intentarem”, va explicar el ciclista de Zipaquirá, una preciosa ciutat colonial a més de 2.500 metres d’altitud. Caldrà veure si ara que arriben les últimes etapes, Bernal rep el suport dels altres colombians, tot i que no comparteixin equip. Bernal és tercer i, just per darrere a la classificació, de la quarta a la sisena posició, hi té compatriotes: Rigoberto Urán (Arkea), Nairo Quintana (Col/Education) i Miguel Ángel Superman López. Si Roglic i Pogacar s’ajuden malgrat no compartir equip, de moment els colombians van més a la seva.

Ahir, per primer cop en aquesta edició del Tour, el colombià es va animar a atacar, tot i que Roglic no es va ni despentinar. I avui toca l’etapa reina entre Lió i Le Grand Colombier, de 174 km i amb tres ports d’alt nivell en els últims 70 km: la Montée de la Selle de Fromentel, el Col de la Biche i finalment Le Grand Colombier.