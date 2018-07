Exhibició de Geraint Thomas, que és el nou mallot groc

El britànic Geraint Thomas (Sky) ha guanyat en solitari l'onzena etapa del Tour de França, entre Albertville i La Rosière, de 108,5 quilòmetres, en què s'ha vestit amb el mallot groc. Thomas ha avançat l'espanyol Mikel Nieve a la recta d'arribada i ha alçat els braços amb un temps de 3h.29.36. A 19 segons han entrat Chris Froome i Tomo Dumoulin, mentre que a 58 segons ho han fet Quintana, Bardet, Nibali i Roglic. Mikel Landa (Movistar) ha creuat la meta a 1.46 minuts del britànic de Sky.

