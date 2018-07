Froome vola a la crono d’Espelette i es fica al podi, on Thomas no afluixa

El rostre de l’eslovè Primoz Roglic a la sortida ja insinuava que seria difícil retenir el lloc al podi. Quan el ciclista del Lotto Jumbo estava a punt de sortir, ja intuïa que la seva exhibició a la 18a etapa quedaria neutralitzada si Chris Froome tenia un d’aquells dies. Un dels que ha tingut. Roglic, sense ulleres, fixava la mirada en un punt de l’horitzó i buscava aire. Un últim sospir i arrencada. L’exesquiador no ha tingut mal ritme (ha acabat vuitè, a 1 minut i 12 segons de Tom Dumoulin) però gairebé des del principi s’ha vist fora de la fotografia dels Camps Elisis. Una fotografia que ha quedat resolta després de la crono individual amb final a Espelette, de 31 quilòmetres: Geraint Thomas pujarà al calaix més alt, amb Tom Dumoulin, el més ràpid avui, en segon lloc, i Chris Froome al tercer graó. Dos ciclistes de l’equip Sky i un del Sunweb.

💛 @GeraintThomas86 keeps his @MaillotjauneLCL !

💛 @GeraintThomas86 garde le Maillot Jaune !#TDF2018 pic.twitter.com/ACVhKsAlSQ

— Le Tour de France (@LeTour) 28 de juliol de 2018



En cap moment ha estat en dubte que Thomas seguiria vestint de groc a l'entrada a París. El ciclista de Sky ha començat fortíssim, marcant el millor temps als parcials del quilòmetre 13 i 22 però ha sigut en l'últim parcial quan Dumoulin, a l'ombra dels homes de Sky, ha fet el salt per guanyar l'etapa i ha acabat esgarrapant un segon a Froome. De fet, ni el mateix corredor holandès s'ho creia després de l'esforç (40:52).

😱 @tom_dumoulin « Wow this is crazy! Wahou, c’est fou » #TDF2018 pic.twitter.com/zRFp11QWBP

Dumoulin queda ara a un minut i 51 segons de Thomas, que treu un avantatge de 2 minuts i 24 segons al seu company d'equip, Froome. El cap de files de Sky, però, s'assegura el podi amb gairebé un minut de Roglic (58 segons). Aquest dissabte, l'eslovè ha perdut un minut i 11 segons, massa pel poc marge que tenia.

La decepció de Roglic contrastava amb l'alegria i emoció de Thomas, que no ha pogut reprimir les llàgrimes en completar un Tour fantàstic, que ha dominat gairebé des del principi.

It's starting to sink in. Geraint Thomas embraces Team Principal Sir Dave Brailsford. Not a dry eye left in the house! 😂 #TDF2018 pic.twitter.com/NSzi5GSPjG