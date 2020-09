Gesta per a la història de Pogacar

El Tour de França va escriure una de les pàgines més impactants de la seva història. Tot i tenir només 21 anys, Tadej Pogacar es va exhibir en una crono de La Planche des Belles Filles que serà recordada durant anys i va fer fora de la primera posició el seu mestre, Primoz Roglic. L’eslovè va retallar un desavantatge de 57 segons i es va proclamar campió virtual de l’edició més atípica de la ronda francesa.

Si no hi ha sorpresa d’última hora en l’etapa d’aquest diumenge, el ciclista de l’Emirates es convertirà en el guanyador més jove des de la Segona Guerra Mundial. Pogacar va fer una crono perfecta i es va imposar a l’holandès Tom Dumoulin, l’australià Richie Porte i el belga Wout van Aert, els grans especialistes de la disciplina.

“Estic somniant, és increïble. No sé què dir ni com ho he aconseguit. Estic molt orgullós de l’equip i de l’esforç que hem fet per aconseguir aquest mallot en l’últim dia. Era un somni i ho hem aconseguit”, va explicar Pogacar, que ha sigut capaç de recuperar el temps (un minut i 20 segons) que va perdre a l’inici del Tour per culpa del vent. “El meu somni era estar en el Tour i mira ara! No només soc jo, l’èxit és de tot l’equip. Sabia tot el que havia de saber de la ruta i això és feina dels meus directors, mecànics i companys. Jo només he hagut de fer la pedalada final. Al final no sentia la ràdio perquè hi havia massa soroll. Sabia que estava fent una bona pujada, però no tenia referències”, va analitzar el jove ciclista, que demà celebrarà el seu 22è aniversari. Nascut a Komenda, un petit poble de la regió de l’Alta Carniola, Pogacar es va fer ciclista perquè el seu germà gran tenia una bicicleta i feia excursions per la zona.

651x366 Primoz Roglic / REUTERS Primoz Roglic / REUTERS

El gran derrotat de la jornada va ser Roglic, que després de liderar la prova durant dotze etapes va creuar la línia de meta deixant-se un minut i 56 segons de temps. L’eslovè no va poder defensar el marge que tenia i va acabar ensorrat, a 59 segons del primer lloc del podi de la classificació general. La seva derrota recorda la que Laurent Fignon va patir l’any 1989, quan es va quedar a vuit segons del triomf en una edició que va tenir Greg LeMond com a vencedor.

Cinquè lloc per a Enric Mas

El tercer al podi de París serà l’australià Richie Porte, que va superar en la contrarellotge el colombià Miguel Ángel López. El basc Mikel Landa i el mallorquí Enric Mas van completar dissabte la seva bona actuació al Tour de França amb la quarta i la cinquena posició final. Alejandro Valverde, en canvi, no es va poder mantenir entre els deu primers i va baixar fins a la dotzena posició.

Aquest diumenge tindrà lloc la festa final del Tour de la mascareta, amb una etapa de tràmit d'homenatge a Pogacar sobre un còmode recorregut de 122 quilòmetres entre Mantes-la-Joile i els Camps Elisis de París. Pogacar pujarà al podi i posarà la bandera eslovena al capdamunt per primera vegada en les 107 edicions disputades. A més, el ciclista de Komenda, el mateix que va guanyar tres etapes a la Vuelta 2019 i tres més en aquest Tour, s'endurà el mallot de la muntanya i el de millor jove. Tots menys el verd, que serà per a Sam Bennett.