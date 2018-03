Marc Soler guanya la París-Niça

El ciclista català de l'equip Movistar, Marc Soler, s'ha proclamat campió per primer cop de la clàssica ciclista París-Niça aquest diumenge. En l'última etapa, el corredor de Vilanova i la Geltrú ha quedat tercer per darrere d'Omar Fraile, de l'equip Astana, i de David De la Cruz, d'Sky, que s'ha imposat amb un temps de 2 hores 53 minuts i 6 segons. Soler s'ha adjudicat la classificació general amb un temps total de 30 hores, 22 minuts i 41 segons, deixant a quatre segons de distància el britànic Simon Yates (Mitchelton Scott) i, a 14, el basc de Bahrain Merida, Gorka Izagirre.

Soler, de 24 anys, ha afirmat que el triomf és un "somni" i que no s'ho esperava quan ha creuat aquest diumenge la meta a tres segons de Fraile i de De la Cruz. "Encara no m'ho puc creure. No m'ho esperava, sobretot després d'haver perdut temps ahir. Però ja havíem planejat amb l'equip, els directors i els companys, intentar atacar de lluy", ha afirmat el català en finalitzar la vuitena etapa. És la tercera victòria de Soler en la seva carrera -la primera en una prova del 'Tour Mundial'- i la vuitena de l'equip Movistar aquesta temporada. "Mai havia guanyat una carrera del 'Tour Mundial' i per mi és tot això és un somni. És increïble formar part del seu palmarès", ha afirmat emocionat.