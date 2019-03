Max Schachmann guanya la cinquena etapa de la Volta a Catalunya

El ciclista alemany de Bora Max Schachmann és el vencedor de la cinquena etapa de la Volta a Catalunya amb una diferència de 13 segons sobre el gran grup. Durant tota la jornada, l'alemany ha estat al capdavant dins d'un grup de fugats, però ha sigut en els últims quilòmetres quan ha posat terra pel mig per acabar travessant la línia de meta en primera posició.

A manca de dues etapes, el colombià Miguel Ángel López segueix liderant la prova, després de fer-se amb la primera posició dijous a La Molina. El colombià de l'equip Astana li treu 14 segons al britànic Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Els 188,1 km de la cinquena etapa, la més llarga de totes, han començat a Puigcerdà i han acabat a Sant Cugat del Vallès. A 142 km del final, Max Schachmann i Tejay Van Garderer s'han distanciat d'Andrey Amador i Bert-Jan Lindeman en 19 segons. 20 km després, aquests quatre ciclistes han agafat un avantatge de prop de dos minuts i mig de l'escamot.

A les primeres rampes de la collada de Toses, ha abandonat Álvaro Hodeg, un dels grans favorits per a aquesta etapa. En els últims 50 km, la diferència amb el gran grup s'ha reduït fins a estabilitzar-se en el minut i 50 segons.

A 9 km del final, Max Schachmann s'ha col·locat com a cap de cursa amb una diferència de 47 segons. L'alemany ha tingut dificultats per aguantar l'escomesa del grup i la diferència no ha fet més que reduir-se. Quan faltava un quilòmetre només el separaven 18 segons. Amb tot, el ciclista de Bora-Hansgrohe ha acabat líder de la cinquena etapa, amb 13 segons de diferència sobre l'escamot, amb Matthews com a segon i Gibbons en tercera posició. La pròxima etapa, demà, dissabte, de 169,1 km, té inici a Valls i meta a Vila-seca.