Troben morta la ciclista nord-americana Kelly Catlin, plata als Jocs Olímpics de Rio 2016

L'esportista nord-americana Kelly Catlin, que va aconseguir la medalla de plata als Jocs Olímpics de Rio 2016 i es va proclamar tres vegades campiona mundial de ciclisme de persecució, va morir divendres passat als 23 anys, segons han informat aquest diumenge fonts de la Federació de Ciclisme dels EUA.

"La comunitat ciclista nord-americana ha patit una pèrdua devastadora amb la mort de Kelly Catlin, membre de l'equip nacional", ha lamentat el president de la federació, Rob DeMartini, en un comunicat difós aquest diumenge a les xarxes socials.

Nascuda a Minnesota el 3 de novembre del 1995, l'esportista es va suïcidar divendres a casa seva, a Califòrnia, segons han informat mitjans locals. En una carta enviada a la revista especialitzada 'VeloNews', el pare de la jove, Mark Catlin, va assegurar que la família està "patint un dolor increïble". "No passa ni un minut sense que pensi en ella i en la vida meravellosa que podia haver tingut. No passa un segon en què no pensem que donaríem les nostres vides a canvi de la seva", va afegir.

Catlin, que a més estudiava enginyeria informàtica a la Universitat de Stanford i tocava el violí, era una de les grans figures del ciclisme en pista, com demostren els seus tres títols mundials (2016, 2017 i 2018) i la seva plata als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, també en ciclisme de persecució.

En una entrevista publicada recentment per 'VeloNews', l'esportista havia reconegut que li costava compaginar totes les seves activitats, per la qual cosa era important saber "reconèixer" els límits de cadascú i aprendre a "demanar ajuda quan ho necessites". "La veritat és que, la majoria de les vegades, no aconsegueixo que les coses funcionin –va reconèixer–. És com fer malabars amb ganivets, la veritat és que me'n cauen molts, el que passa és que la majoria cauen a terra i no sobre mi", deia.