Sagan es proclama rei de 'l'infern del nord'

L'eslovac Peter Sagan (Bora), triple campió del món en ruta, ha fet brillar aquesta tarda el mallot de l'arc de sant Martí com a guanyador de la 106a edició de la clàssica de les clàssiques, la París-Roubaix. Sagan, de 28 anys, ha conquerit el seu segon gran Monument després del Tour de Flandes 2016 fidel al seu estil atacant i demolidor, superant en un mà a mà final al velòdrom de Roubaix el suís Silvan Dillier (Ag2r), protagonista de la primera escapada i company d'aventura de l'eslovac en els últims 53 quilòmetres dels 257 de la prova.

El campió del món ha resolt dins el velòdrom amb facilitat, amb una arrencada impossible per a Dillier. Ha aixecat els braços com a rei de 'l'infern del nord' amb un temps de 5:54:06, amb una mitjana de 43,55 km/h. La tercera plaça ha sigut per a l'holandès Niki Tersptra (Quick-Step), a 57 segons, i la quarta a més d'un minut per al defensor del títol, el belga Greg Van Avermaet (BMC). Un fet històric per al ciclisme, ja que des del 1981 cap corredor guanyava la Roubaix amb el mallot de campió mundial.

L'últim a aconseguir-ho va ser el francès Bernard Hinault el 1981, quan va guanyar a l'esprint De Vlaeminck i Moser. Sagan posa el seu nom com a campió del món i de la reina de les clàssiques al costat dels de Marcel Kint, Rick Van Looy, Eddy Merckx i Francesco Moser.

La clàssica de les clàssiques ha tingut emoció des del tret de sortida. L'escapada s'ha format cap al quilòmetre 60 amb una desena de corredors, entre ells el debutant català Marc Soler (Movistar), que s'ha unit al grup de Bystrøm (UAE Emirates), Dillier (AG2R), Robeet i Duquennoy (Veranclassic), Wallays (Lotto Soudal), Soupe (Cofidis), Smukulis (Delko Marseille) i Thomson (Dimension Data).

Un grup nodrit que ha afrontat amb entusiasme els primers trams empedrats mentre els favorits del pilot esperaven el moment de moure la cursa. No hi han faltat els ensurts, ja que el ciclista belga Michael Goolaerts (Verandes) ha tingut una aturada cardíaca al sector de Briaste i ha hagut de ser reanimat a la carretera abans de ser traslladat a l'hospital en estat greu. Al tram final, Soler ha acabat cedint i no ha entrat en els sectors de Sars-et-Rosières, a 70 quilòmetres de meta. Els moviments entre els corredors han quedat eclipsats quan Sagan s'ha activat a 53 quilòmetres de la línia d'arribada. El campió mundial s'ha reenganxat al grup, que ha liderat la cursa abans de sentenciar.