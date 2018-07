Sky es fa fort al Tour abans de l'hora de la veritat

El danès Magnus Cort Nielsen (Astana) ha guanyat aquesta tarda la quinzena etapa del Tour de França, disputada entre Millau i Carcassona, de 181,5 quilòmetres, una jornada de transició en què Geraint Thomas (Sky) ha mantingut el mallot groc. Nielsen, de 25 anys, s'ha endut el triomf amb un temps de 4h.25.52 en un esprint entre tres, per davant de l'espanyol Jon Izagirre (Bahrain) i l'holandès Bauke Mollema (Trek), supervivents de la gran escapada del dia amb 29 corredors.

El grup més nombrós, amb els favorits, ha arribat a meta a més de 13 minuts. Sense canvis a la general, amb Thomas al capdavant, segona plaça per al seu compatriota i company Chris Froome i tercera per a l'holandès Tom Dumoulin (Sunweb) a 1.50. Els ciclistes no competiran aquest dilluns. És la segona jornada de descans de l'edició, a les portes del tram decisiu.