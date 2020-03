El coronavirus obliga a suspendre la Strade Bianche, la Tirreno-Adriático i la Milán-San Remo

El coronavirus ha afectat de ple el ciclisme a Itàlia. La propagació d'aquest virus ha obligat a suspendre les proves previstes per aquest mes i amenaça de ple el calendari internacional d'aquest esport.

La mesura de confinament de les competicions italianes fins al 3 d'abril decretada pel govern italià suposa la cancel·lació automàtica de proves com la Strade Bianche, que estava prevista per a aquest cap de setmana, la Tirreno-Adriático, just a continuació, i la Milán-San Remo, del dia 21 d'aquest mes. Però també queda en l'aire el Giro. De moment, aquesta competició, una de les tres més importants del panorama ciclista internacional, i prevista per al maig, segueix en el calendari.

Davant la ràpida propagació del coronavirus, la Unió Ciclista Internacional (UCI) ha emès un comunicat informant que aquest organisme no suspendrà cap de les curses previstes al calendari i que la decisió final estarà en mans de les autoritats sanitàries de cada zona.

La Volta no corre perill

Mentrestant, aquest dimecres s'han presentat els mallots de la Volta a Catalunya. Durant l'acte, el seu president i director, Ruben Peris, ha assegurat que la competició no corre perill pel coronavirus i que es disputarà tal com estava previst. Sí que ha obert la porta al fet que alguns ciclistes concrets no puguin viatjar finalment, tot i que això, assegura, no posa en risc una Volta que aquest any arriba a l'edició número 100.