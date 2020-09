Superman López fa un clínic d'escalada en l'etapa reina del Tour

Miguel Ángel López ha demostrat aquest dimecres que el ciclisme colombià segueix manant en l'escenari de les altures i grans altituds a l'endur-se l'etapa reina del Tour de França amb un recorregut de 170 quilòmetres entre Grenoble i Méribel Col de la Loze, meta de categoria especial instal·lada a 2.304 metres per sobre del nivell del mar. Superman ha signat una exhibició del control dels timings i de cames per convertir-se l'any del seu debut en el catorzè colombià que guanya a la ronda gala, el segon d'aquesta edició després de Daniel Martínez. "Li dedico la victòria a la meva dona i al meu fill. És difícil estar lluny del meu fill, penso molt en ells, en la meva família, en els meus pares", ha explicat emocionat, ja sense la bicicleta.

Havia de ser el seu dia i ha complert amb el guió fent patir el superlíder Primoz Roglic, que no ha estat al nivell amb el segon lloc, i reforça la seva condició de líder de la classificació general. El d'Astanà anima (relativament) el tram final de la competició col·locant-se tercer a 1 minut 26 segons del mallot groc. "És el nostre terreny, sobre els 2.000 metres és com estar a casa. Esperàvem un moment com aquest, hem lluitat molt", ha insistit, fent la radiografia després d'un tram final u contra u amb Roglic, cosa que el situa a les portes de completar la tríada de podis Vuelta-Giro-Tour.

L'eslovè, el seu company Sepp Kuss i Tadej Pogacar han sigut els únics que han pogut mantenir el ritme de López en el seu atac del tram final de l'etapa. Ha sigut un grup reduït que ha alimentat la igualtat en els últims quilòmetres, amb l'equip Bahrain i Mikel Landa que s'han despenjat de les opcions de podi final després de quedar-se ara a 2 minuts del tercer lloc. Superman ha premut l'accelerador per mirar de restar el màxim temps possible i Roglic s'ha de dedicat a jugar les seves cartes.

Kuss ha sabut fer de guardaespatlles per dibuixar-li un tram més còmode, mantenir els espais i poder buscar la roda del primer classificat abans de creuar la línia de meta. L'exercici de peces que l'apropen al títol amb permís de l'aparició estel·lar de López, exprimint les seves aspiracions, i els 57 segons que el separen del seu compatriota Pogacar. "El treball no està acabat. Queden etapes dures. Ara en queda una menys, però Tadej [Pogacar] és un gran escalador. Aquesta muntanya no es pot comparar amb cap altra, estic content d'haver-la superat", ha dit el mallot groc.