Tony Martin abandona el Tour a causa d'una fractura de vèrtebres

L'alemany Tony Martin (Katusha Alpecin) no ha disputat la novena etapa del Tour 2018 perquè té una fractura a les vèrtebres com a conseqüència de la caiguda que va patir aquest dissabte anant cap a Amiens.

Tony Martin es va veure involucrat en la caiguda en què també hi havia l'irlandès Dan Martin (UAE Emirates) i va acabar l'etapa en última posició, a 11:05 del vencedor, l'holandès Dylan Groenewegen (Lotto Jumbo).

L'equip amb llicència suïssa ha anunciat a Twitter la impossibilitat que el seu corredor continuï en cursa com a conseqüència d'aquesta lesió.

#TDF2018 Unfortunately @tonymartin85 won‘t start tomorrow in stage 9. A spinal fracture (vertebral compression fracture) makes it impossible to continue @LeTour. Speedy recovery, #panzerwagen! #raceasafamily