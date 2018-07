El Tour veta la participació de Froome per dopatge, segons 'Le Monde'

Els organitzadors del Tour de França han vetat la participació del britànic Chris Froome en l'edició d'aquest any, que comença el 7 de juliol, pel procediment que té obert per dopatge, segons ha publicat aquest diumenge el diari 'Le Monde'. El rotatiu ha apuntat que Amaury Sport Organisation (ASO), propietari del Tour, s'ha posat en contacte amb l'equip Sky perquè no inclogui el ciclista. Encara Froome podria córrer fins que no es resolgui el cas positiu per salbutamol durant l'última Vuelta a Espanya, la prova internacional vol evitar que, com en el recent Giro d'Itàlia, una hipotètica victòria de l'esportista acusat pugui quedar subjecta a revisió quan es tanqui la investigació.

La cursa es recolza en la normativa de la Unió Ciclista Internacional (UCI) que concedeix la facultat de rebutjar la participació o excloure un equip o a un dels seus membres si la seva presència pot danyar la imatge o la reputació del ASO o de la prova. 'Le Monde' ha assenyalat que l'Sky ha recorregut la decisió davant la sala arbitral del Comitè Nacional Olímpic i Esportiu (CNOSF), on l'audiència tindrà lloc aquest dimarts i l'endemà, 4 de juliol, es coneixerà la seva decisió.

El diari francès també ha afegit que veu complicat que pugui prosperar un suposat recurs abans que comenci la setmana vinent el Tour. Es presenti o no a l'audiència de dimarts, Froome, guanyador del títol al 2013, 2015, 2016 i 2017, haurà d'estar assistit per un advocat francès, perquè el judici es farà íntegrament en aquesta llengua.

'Le Monde' ha destacat que l'Sky és l'únic equip estranger que encara no ha comunicat els seus integrants. Aquest dijous, el corredor britànic va reiterar en una entrevista a "Sky Sports" que, tot i que comprèn la importància del cas de dopatge a l'esport, creu que té dret a competir i insisteix que no ha fet res dolent.