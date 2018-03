El Tour podria vetar Froome si no es resol el seu cas

El britànic Chris Froome (Sky), quatre cops vencedor del Tour de França, podria no optar al cinquè títol aquest estiu si abans no es resol el cas del seu positiu per salbutamol en l'última Vuelta a Espanya.

L'ASO, l'organitzador del Tour, podria estar pressionant la UCI perquè prengui una decisió sobre aquest tema abans de juliol i, en cas contrari, podria impedir la participació del ciclista britànic, segons revela Press Association Sport.

Froome va superar els nivells permesos de salbutamol en una mostra presa en l'última Vuelta a Espanya. Malgrat això, el líder de l'equip Sky ha competit aquesta temporada a la Vuelta a Andalusia i a la Tirrena-Adriàtica, i recentment ha anunciat la seva participació al Tour dels Alps com a preàmbul del Giro d'Itàlia.