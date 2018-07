La Unió Ciclista Internacional absol Froome, que podrà córrer el Tour

La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha anunciat aquest dilluns que absol el ciclista britànic Chris Froome de les acusacions de dopatge i que, per tant, podrà córrer el Tour de França que comença aquest dissabte.

"L'UCI hauria preferit que el procés s'hagués acabat abans de la temporada", diu l'organisme internacional, que afegeix que durant tot aquest temps ha hagut de "vetllar perquè el senyor Froome tingués un procés just, com hauria fet amb qualsevol altre ciclista". "Després d'haver rebut la posició de la WADA el 28 de juny del 2018, l'UCI va preparar i emetre la seva decisió formal i raonada al més aviat possible en aquestes circumstàncies", han indicat en un comunicat.

"L'UCI entén que hi haurà un important debat sobre aquesta decisió, però vol assegurar a tots els implicats o interessats en el ciclisme que la seva decisió es basa en opinions d'experts, l'assessorament de la WADA i una avaluació completa dels fets del cas. L'UCI espera que el món del ciclisme pugui centrar-se i gaudir de les pròximes curses del calendari ciclista", conclou l'UCI.